San Gil retira su segunda demanda contra Plasencia para no «malgastar el dinero público»
J. C. R.
PLASENCIA.
Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00
El Ayuntamiento de San Gil ha decidido retirar la segunda demanda que mantenía contra el Ayuntamiento de Plasencia, relacionada con la impugnación de los ... presupuestos de 2024 a causa del incumplimiento del convenio económico entre la matriz y la entidad local menor. La medida, impulsada por la alcaldesa Esther Sánchez Tapia, llega pocos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) diera la razón a San Gil en otro procedimiento sobre el convenio económico firmado en 2018, obligando a Plasencia a cumplirlo y a pagar las cantidades pendientes.
Sánchez Tapia cree que esta victoria hace intrascendente la segunda demanda, ya satisfecha en la sentencia de la primera. Asegura que la retirada responde a un criterio de responsabilidad y sentido común. «No pienso malgastar ni un euro del Ayuntamiento de San Gil en un procedimiento que, tras la sentencia, solo habría servido para que nos volvieran a dar la razón. Ni del de Plasencia tampoco». La alcaldesa recalcó que prefiere destinar el dinero público a proyectos útiles para los vecinos antes que a litigios innecesarios.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión