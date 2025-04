San Gil elegirá a cinco concejales en listas cerradas por primera vez en sus 52 años de historia

Los vecinos de San Gil ya no podrán elegir en listas abiertas a sus representantes municipales como han venido haciendo desde 1997, cuando se constituyó ... como entidad local menor, lo que le permitió contar con ayuntamiento propio.

Desde entonces y hasta el próximo 28 de mayo, los vecinos de San Gil han elegido a los tres concejales que correspondían al pueblo por población a través de listas abiertas, de tal modo que los electores marcaban en las candidaturas que presentaban los diferentes partidos qué personas querían que formaran su corporación.

En la actualidad, tras las votaciones de 2019, dos concejales de Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), Esther Sánchez y David Gutiérrez, y uno del PSOE, Jesús Suárez. Y la alcaldesa es Esther porque así lo decidieron por unanimidad los tres.

Hasta ahora la elección de los representantes municipales de San Gil ha sido de este modo porque el pueblo no superaba los 250 habitantes. Pero esta situación ha cambiado. Los 248 vecinos que según el INE tenía la localidad en 2019 han pasado en este 2023 a 261, «y al cambiar de tramo poblacional, al pasar de 250 habitantes, se modifica el sistema de elección, de listas abiertas a listas cerradas y de tres a cinco concejales», explica la alcaldesa. «Ahora ya los vecinos no podrán elegir a las personas que quieran que sean sus representantes marcándolas en cada lista, sino que tendrán que elegir una candidatura única, la del partido político que consideren», detalla Sánchez. Aclara también que, frente al INE, «la población de San Gil es mayor, porque no tiene en cuenta a quienes viven por ejemplo en Las Pizarras o en fincas aledañas». Según el padrón del Ayuntamiento de Plasencia San Gil tiene 336 habitantes.

En cualquier caso, «el cambio de elección y el aumento del número de concejales pone de manifiesto que estamos creciendo en población, en unos momentos en los que su pérdida marca a la inmensa mayoría del territorio extremeño, y esto lógicamente es bueno para el pueblo». De hecho, «nuestro caso es único en Extremadura, porque somos la única localidad en la región que ha logrado pasar de tramo poblacional en estos cuatro años».

Más novedades

Y continuar creciendo es el objetivo de los tres concejales de San Gil. «Para ello estamos tratando de que se pueda construir en el suelo urbano que aún nos queda, porque ya no hay viviendas libres en el pueblo», dice la alcaldesa, así como ampliar los servicios para los vecinos.

En este sentido, Esther Sánchez adelanta que el próximo 20 arrancará 'San Gil se mueve', «lo que supone que por primera vez en nuestra historia contaremos con un servicio de dinamización deportiva, que está dirigido a toda la población y que será gratuito; para participar solo hay que inscribirse en el ayuntamiento». En uno, además, que ha puesto en marcha una comunidad energética para abaratar los costes a las arcas públicas. «Ahora estudiaremos cómo lograr que este ahorro llegue a los vecinos».