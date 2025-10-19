San Gil se constituye como comunidad energética
J. C. R.
PLASENCIA.
Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00
La entidad local menor de San Gil ha iniciado su conversión en una comunidad energética, tras la publicación el 16 de octubre en el ... Boletín Oficial de la Provincia del anuncio de información pública de la memoria justificativa de la conveniencia y oportunidad de esta actividad para la prestación de servicios energéticos.
Gracias al acompañamiento y asesoramiento de la Diputación de Cáceres, San Gil podrá convertirse en una comunidad a la que podrán adherirse tanto vecinos como empresas. A través de ella, se prevé que los participantes puedan reducir sus facturas hasta en un 95%.
Esta comunidad no solo producirá su propia energía, sino que también tendrá la posibilidad de acumular los excedentes para compensarlos en futuras facturas durante un periodo de hasta cinco años.
El Ayuntamiento participará en el proyecto cediendo cubiertas y terrenos para la instalación de placas solares.
