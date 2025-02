La salida de etapa de la Vuelta en Plasencia cortará el tráfico el martes durante 40 minutos

La Concejalía de Interior y la Policía Local de Plasencia han comenzado a preparar la salida de etapa de la Vuelta Ciclista a España, que ... partirá el martes a las 13.05 desde el recinto ferial del Berrocal y que recorrerá varias calles de la ciudad. Será la cuarta fecha de la ronda española y la primera que se celebre en territorio nacional, ya que las tres primeras transcurrirán en Portugal.

Ayer se celebró la reunión de coordinación con Policía local, Policía Nacional, Guardia Civil y servicios municipales de limpieza, obras y jardines, que estuvieron acompañados por las concejalas de Deporte y de Protección Civil y Limpieza. Entre todos ultimaron el dispositivo de seguridad, que estará conformado por 25 policías locales y 25 voluntarios de Protección Civil, algunos de los cuales llegarán de otras localidades. Este operativo se reforzará con agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Esa cuarta etapa saldrá de Plasencia el martes a las 13.05 en dirección al Pico de la Villuercas. En total, 170 kilómetros a través del Ambroz, el Jerte, la Vera o el Campo Arañuelo. El recorrido dentro de la ciudad es de 6,2 kilómetros, todos neutralizados. El pelotón saldrá del recinto ferial El Berrocal para luego recorrer las calles José Espronceda, Olivar del Colmenar, Claudio Coello, Sor Valentina Mirón, puerta de Berrozana, ronda de Higuerillas, Eulogio González, Cañón de la Salud, Calvo Sotelo, Puerta Talavera, Alfonso VIII, La Salle, Virgen Puerto, Los Alamitos, Hispanidad, Salamanca y ronda norte en dirección a Salamanca. Una vez lleguen a la N-630, se hará la salida lanzada.

Limitación horaria

A las 12.45 se cortará el tráfico -es decir, 20 minutos antes de la salida (13.05)- y se irá abriendo a medida que vaya pasando la caravana. Se calcula que el coche escoba abandonará la ciudad unos 20 ó 25 minutos después de salir del Berrocal. Será a eso de las 13.30.

La limitación de estacionamientos en el circuito se va a establecer el mismo martes desde las 8 de la mañana hasta la finalización de la prueba. En cuanto pase el pelotón por los distintos puntos de la ciudad, los residentes podrán volver a estacionar. Ya se pueden ver las señales que avisan de esa limitación horaria.

«Puede ser que haya algunas retenciones, dado que la carrera recorre las vías principales de la ciudad, pero solicitamos un poco de colaboración y de comprensión a los ciudadanos y a los conductores. Lógicamente, dentro del circuito, va a haber policías y Protección Civil cada pocos metros, sobre todo en las rotondas», explicaba ayer José Antonio Díaz, inspector de la Policía Local.

El responsable de comunicación del cuerpo municipal para este operativo ofrecía unas pocas recomendaciones para que el paso de la Vuelta por Plasencia transcurra con normalidad: «Hay que seguir las indicaciones de los agentes, no entrar dentro de la calzada por donde van a circular los ciclistas y no intentar hacer selfies, porque eso es un peligro y se puede hacer caiga un ciclista y con él, varios más dentro del pelotón. En resumen, las medidas de seguridad consisten en no entrar en la calzada y mantener las distancias que establece la organización y que están señalizadas en el circuito».