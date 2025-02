Sucesos de Extremadura : Se sale de la vía en la ronda sur de Plasencia y simula que su mujer es la conductora porque él no tiene carné

Ana B. Hernández Miércoles, 22 de diciembre 2021, 17:46 Comenta Compartir

Ocurrió sobre las 20.30 horas de ayer martes. Un vehículo se salió de la vía en la circunvalación sur, entre el PIR de Los Monges y el centro de Cáritas, según ha informado la Policía Local. El coche circulaba por la citada ronda en dirección a la ciudad cuando se salió la vía y colisionó contra una farola «que arrancó de su base quedando tirada en el acerado para peatones», se detalla en el parte policial.

Cuando dos patrullas de la Policía Local llegaron al lugar del accidente se encontraron con un hombre y una mujer. Preguntaron quién conducía el vehículo «y la mujer dijo que era ella, que se había despistado y se había salido de la carretera, por lo que se le realizó la prueba de alcoholemia, en la que dio negativo».

Sin embargo, mientras se le hacía esta prueba a la mujer, «se observa que tiene la marca dejada por el cinturón de seguridad en la parte derecha del cuello, por lo que se sospecha que esta persona viajaba en el lugar del copiloto, por lo que no conducía».

Es el motivo por el que los agentes, según relatan en el parte, «le dicen al hombre que su mujer ha mentido y que ella no conducía, puesto que no cuadran las marcas del cinturón». El hombre confirma que él era el conductor, «pero que no tiene permiso de conducir clase B, solo AM», lo que solo le habilita para manejar vehículos de dos ruedas.

Y aunque se le somete igualmente a una prueba de alcohol y da negativo, es denunciado por conducir sin el carné necesario y con la ITV caducada. «El vehículo fue retirado por la grúa y llevado directamente al desguace».