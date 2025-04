La saeta de las escaleras mecánicas de Plasencia se hace viral en Tik-Tok Infraestructura averiada. Un vídeo en la red social ha puesto el problema en el foco nacional, mientras que UP dice que no se arreglan por una deuda con Schindler

Juan Carlos Ramos Domingo, 24 de marzo 2024, 08:53

Si Plasencia no existiera habría que inventarla. A medio camino entre el realismo mágico de Gabriel García Márquez y el costumbrismo de Luis García Berlanga y José Luis Cuerda, no hay día que la ciudad no ofrezca una postal de esas que se viralizan en redes sociales.

La última ha venido de la mano de David Senda, un usuario de Tik-Tok que decidió plantar su 'smartphone' en el inicio de las escaleras mecánicas, a la altura de la avenida Alfonso VIII. Lo que captó su cámara fue algo realmente genuino, si bien es cierto que nada diferente a lo que se suele ver cualquier día de la semana.

Con el tramo de bajada clausurado a causa de una avería que dura ya meses, a los ciudadanos no les queda otra que usar las tradicionales e inmóviles escalinatas que discurren de forma paralela a la atrofiada rampa mecánica. Para los hombres y mujeres mayores, o incluso para aquellos que sufren problemas de articulación o de movilidad, supone todo un desafío. Basta con ver en el vídeo de Tik-Tok la precaución y el tiempo que se tomaban los ciudadanos a la hora de avanzar a través de los escalones, rumbo a la avenida del Valle. Hay procesiones de Semana Santa que van más rápido.

El vídeo de Tik-Tok tiene casi 100.000 visualizaciones y cerca de 400 comentarios de toda España

Y nunca mejor dicho. Mientras los hombres y mujeres se aferraban a la barra de hierro pegada a la pared para mantener su integridad a salvo, en lo alto de la plataforma aparecía un señor para poner banda sonora a la marcha procesional de los vecinos. Lo hacía a ritmo de cante flamenco. «¡Ayyyy, qué fatiguita!», proclamaba el improvisado saetero mientras se desataban las carcajadas de los cofrades de las escaleras. Luego David Senda, en postproducción, acompañó la grabación con la música de 'La Pasión', de la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana. Y el resultado fue una obra de arte.

Decía Woody Allen que la comedia es igual a tragedia más tiempo. Y como ha transcurrido una buena cantidad de meses desde que la bajada de la escalera mecánica está inutilizable, la situación ya arroja más escenas de sainete que de drama.

Sin embargo, el grupo municipal de Unidas Podemos no es de la misma opinión y esta semana criticó en rueda de prensa la situación de la infraestructura y denunció que el origen del problema de debe a que «el Ayuntamiento mantiene una deuda con la empresa Schindler y la empresa no cumplirá con el contrato hasta que se abonen las cantidades pendientes».

Mavi Mata, portavoz de Unidas Podemos, hizo un repaso a través de la cronología de las escaleras mecánicas, un recurso fundamental para conectar el parque de La Isla con el centro de la ciudad. Recordó que el 31 de agosto de 2023 se adjudicó un nuevo contrato de servicio a la misma empresa que lo venía gestionando, Schindler, a razón de 62.073 euros (IVA incluido) por cada ejercicio en mantenimiento preventivo, y un máximo de 11.107 euros (IVA incluido) de mantenimiento correctivo extraordinario (averías). En ese momento, según dijo Unidas Podemos, ya estaban paradas las dos escaleras de bajada.

Las de subida también estaban averiadas, pero el pago de ocho facturas extrajudiciales a favor de Schindler permitió que, el 21 diciembre 2023, el tramo de subida de las escaleras pasara a estar operativo tras previa intervención de la empresa mantenedora.

Lo que se preguntaba Unidas Podemos es «¿por qué la empresa Schindler no reparó las escaleras nada más firmarse el nuevo contrato, el 31 de agosto de 2023, y desde entonces sólo ha reparado el tramo de subida, estando pendiente desde hace más de medio año el tramo de bajada?» Igualmente, se respondía a sí mismo: «El Ayuntamiento mantiene una deuda con la empresa Schindler. Esta es la realidad y no las milongas que nos cuentan concejales y alcalde».

Entre esas «milongas», Unidas Podemos apuntaba directamente a Mayte Díaz, concejalas de Obras y Accesibilidad: «En noviembre de 2023 señaló que se estaba arreglando la situación y que el departamento de Contrataciones estaba estudiando si el coste del mantenimiento durante el tiempo que llevan paradas las escaleras le corresponde al Ayuntamiento o a la empresa. La empresa dice que le corresponde al Ayuntamiento y el Ayuntamiento, que a la empresa. Afirmó entonces que el problema estaba en vías de solución. Pues han pasado tres meses y no se ha solucionado nada».

UP también apuntó la necesidad de renovar la infraestructura y para ello apeló a palabras del propio Pizarro, cuando hace dos años dijo que «la vida útil de las escaleras mecánicas ha llegado a su fin; estaba fijada en siete años y ya tienen una década».

Según Mavi Mata, el alcalde no ha dado pasos para renovar las escaleras «pese a que es conocedor de lo importante que es esta infraestructura para los vecinos y los visitantes que aparcan su vehículo en el parking de la Isla. Las escaleras tienen ahora no 10 ni 12, sino 14 años. Hay, una vez más, promesas vacías, insinuaciones y deseos sin plazos o cantidades concretas».

