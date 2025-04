«Sacar un tercer disco, con lo que cuesta, ha sido un bálsamo»

Son malos tiempos para la lírica, dijo una vez Bertolt Brecht y cantó décadas después Golpes Bajos. Atreverse a sacar un disco de rock, atendiendo ... a los tiempos que corren para el género en particular y la industria en general, es algo que solo está al alcance de valientes y soñadores. Algo así debe ser Jaime Hernández Díaz, placentino de 37 años más conocido como Farragua. Hace unos días publicó el que es su tercer trabajo, 'Miel y limón', una obra conceptual de seis canciones donde toca varios palos del rock (urbano, sinfónico, andaluz...) y que supone la culminación de un sonido que empezó a cobrar forma en 2014. «Rock and roll de toda la vida con acento extremeño», según define el propio Farragua. Ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales o comprarlo en formato físico a través de su página web.

–¿Qué es 'Miel y limón'?

–Es algo que me recuerda mucho a mi abuela, algo que me daba cuando estaba malito. Es un bálsamo, una combinación de elementos que mezclados te hace mucho bien. Para mí, sacar un tercer disco con todo lo que cuesta, también ha sido un bálsamo, con su tempestad y con su calma.

«Lucho por lo mío, por mis sentimientos y por mis sueños. No necesito cantar cosas de otra gente

–Los dos discos anteriores fueron 'Ahora sí que estamos bien (2014) y 'Ver, oír y cantar' (2019). ¿Qué diferencias tienen en relación al tercero?

–El sonido, sobre todo. Sigue habiendo buenas canciones, pero los dos primeros no se pudieron grabar de la misma forma. Siempre estoy pensando que en esos discos podía haber cantado o haber hecho las cosas de manera diferente. Ahora estoy supercontento con el sonido, aunque también es una evolución natural. Se trata de un disco conceptual, con canciones diferentes pero entrelazadas por la misma esencia, donde he rescatado dos temas de hace años que no encajaron ni en el primero ni en el segundo disco. He tratado de mimarlo mucho, siempre hay que intentar dar valor a tus cosas.

–Decía Robe que Extremoduro era él y los que le rodeaban. Farragua es algo parecido. Usted ha tenido que reconstruir varias veces la banda para que siguiera viva.

–Es complicado mantener un grupo a día de hoy, porque hay que hacer un millón de cosas. Me he rodeado de varias personas, las que han podido en cada momento, y han ido saliendo y han ido entrando. Ya me hubiera gustado que se hubieran quedado más tiempo. Ahora mismo estoy con mi compañero Vidal, que es con el que estoy haciendo los conciertos acústicos. Para hacer el tercer disco busqué varios músicos y ahora estoy buscando a otros para hacer los conciertos eléctricos, pero no es fácil.

–Ahora que están tan de moda los grupos tributo en el mundo del rock, Farragua sigue empeñado en sacar canciones de cosecha propia. Es algo que hay que valorar mucho.

–Yo lucho por lo mío, por mis sentimientos y por mis sueños. No necesito cantar cosas de otra gente. Lo podría hacer y llegaría a final de mes muy holgadamente. Quizás tendrías menos preocupaciones, pero no me sale. Yo sigo escarbando y escarbando, con mis poemas y mis discos. Las canciones hay que sentirlas y hay que llorarlas. Para hacer una cosa superficial, no valgo ni quiero. Podría hacer una canción cada día, con tres o cuatro acordes, una melodía, una letra y arreando. Pero eso para mí no tiene valor. Las canciones te llegan cuando te llegan. A veces puedes estar seis meses sin nada y de repente te llegan una o dos. Esas son las que cuentan y las que plasman lo que sientes y lo que eres. Aparte de eso, a mí me gusta mucho escribir y por eso me gusta cuidar la letra.

–¿Su día a día está vinculado de forma íntegra a la música?

–Siempre he estado trabajando en otras cosas. He llegado a ser hasta minero en Asturias. Hace año y pico me despidieron del curro y decidí que tenía que remontar con lo que realmente quiero hacer y con las cosas que me hacen sentir. En esas estamos. Sigo componiendo, dando clases de batería -que es con lo que empecé en el mundo de la música-, con mis conciertitos y sacando proyectos adelante. Ya sé que esto no es fácil y menos en los tiempos que corren, pero aquí estoy batallando todos los días.

–En la grabación que se ha llevado a cabo en el estudio Mawi de Barrado se ha rodeado de grandes músicos. Ya veo que Alber Fuentes, el batería de Robe, le ha echado una mano.

–Iba a empezar a hacer algunas cositas en la grabación, pero al final no ha podido ser. No pudo con la batería, pero, como nos conocemos de siempre y nos tenemos cerca, acabó metiendo los coros en varias canciones. La batería la ha puesto Coki Giménez, que está actualmente girando en los conciertos de Fito & Fitipaldis.

–Cada canción tiene su título y su subtítulo explicativo. En el tercer corte, 'Culpable', rinde homenaje a la bailaora Ángela Carbajo de Lera, que también aparece en el videoclip.

–Los homenajes se suelen hacer cuando la peña se va para el otro barrio y yo he querido hacérselo estando viva. Me llamó la atención su baile hace años y a partir de ahí nació una relación profesional y una simbiosis superbonita. Logré hacer una canción para ella, que es la de 'Culpable', donde ella es protagonista. Ahora andamos con otro proyecto, junto con otra chica de danza contemporánea.

–Háblenos de esos proyectos a corto y medio plazo.

–La idea es seguir haciendo acústicos, seguramente alguno caiga en Plasencia, y presentar el disco. Aparte de eso, ya tengo cositas que estoy maquetando que son fantásticas de cara a hacer un cuarto disco. Estoy deseando meterme a grabarlas.