El PP saca adelante el presupuesto de Plasencia con el informe contrario del interventor

Ana B. Hernández Viernes, 6 de mayo 2022, 17:43 Comenta Compartir

Con el voto en contra del PSOE y la abstención de UP y Cs, la mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento ha bastado para aprobar este viernes el presupuesto de 2022, que llega este año con cuatro meses de retraso. Unas cuentas que ascienden a 37,1 millones de euros pero que, según ha garantizado el concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, pasarán de los 50 millones en los próximos meses por nuevos ingresos extraordinarios que aún no se han contabilizado.

En cualquier caso, más allá de la cuantía que finalmente se alcance, el presupuesto cuenta con un informe desfavorable del interventor, en el que señala que, aunque en este 2022 no es obligatorio, no cumple ni con la regla del gasto ni con la de estabilidad presupuestaria. Dice el interventor que en el capítulo de ingresos «se detectan previsiones excesivas, contrarias al principio de prudencia», y en el de gastos, «se observan previsiones insuficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones de esta administración».

Es más, el interventor deja constancia también de que hay nuevos compromisos de gastos surgidos en este 2022, a consecuencia de los fondos europeos logrados en dos convocatorias, que no se reflejan en el presupuesto o, lo que es lo mismo, que la cofinanciación a la que tiene que hacer frente el Ayuntamiento por estos fondos no figura en las cuentas aprobadas. Es el caso, detalla, del 10% de la aportación municipal que corresponde por el 1.787.000 conseguido para obras de movilidad y los 109.108 que corresponden al Ayuntamiento para completar los 322.000 euros que se destinarán a mejoras en el mercado de abastos.

Aportaciones que posiblemente se realizarán con cargo a los ingresos extraordinarios que Hernández ha dicho que llegarán, tras resaltar que es un presupuesto más en el que el PP cumple con los compromisos en materia de personal, servicios públicos, inversiones, deuda y empleo «sin subir los impuestos y sin recurrir al crédito bancario».

Cs y UP han optado por abstenerse, la formación morada después de que el alcalde haya asegurado a su portavoz que se va a trabajar en algunas de las propuestas que han planteado a las cuentas, aunque no se han incluido en ellas, y el PSOE ha mantenido su voto en contra. Según ha argumentado Alfredo Moreno, porque no se trata de estar a favor o en contra de lo que pretende el PP con los presupuestos, destinar más dinero a empleo y menos a deuda por ejemplo, sino «porque el presupuesto no cumple las normas que debe cumplir, como ha dejado claro el interventor». Por eso, «si se inflan los ingresos y se recortan los gastos, no es un presupuesto realista ni expansivo, sino tramposo».

Relación de Puestos de Trabajo

Un poco más de lo mismo ha ocurrido con la Relación de Puestos de Trabajo (RTP), que incluye la creación de cinco nuevas plazas -cuatro de administrativo y un especialista en obra para la brigada-, que recoge que el personal de limpieza cobre sábados, domingos y festivos y que establece un complemento de 112 euros para los policías locales que trabajen las noches del 24 y 31 de diciembre.

El edil de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, se ha ocupado de defender una RPT que ha contado con la abstención igualmente de UP y Cs y el voto en contra del PSOE. Porque de la misma manera que el presupuesto, el informe de Intervención ha sido crítico «porque los complementos específicos se conceden de forma arbitraria, sin someterse a un procedimiento legal».

Alfredo Moreno ha recordado que las vacantes en la plantilla municipal ascienden a 70, por lo que cinco nuevas plazas son insuficientes, y que la tasa de temporalidad en la administración alcanza casi el 40%. Al igual que UP y CS, el PSOE ha pedido a Astasio que lleve a cabo la prometida catalogación de los puestos y el proyecto de estabilización del que están pendiente muchas de las personas que trabajan en el Ayuntamiento.

San Gil y el cementerio

En el pleno celebrado este viernes ha intervenido también la alcaldesa de San Gil, Esther Sánchez. Lo ha hecho para denunciar que el Ayuntamiento de Plasencia no cumple el convenio con la entidad local menor, que le adeuda 30.400 euros en concepto de atrasos en las liquidaciones, que ha reclamado que le abonen, y que sigue pendiente de una modificación urbanística que le permita construir un consultorio y un gimnasio.

En el apartado de ruegos y preguntas, el PSOE ha señalado que los nichos disponibles en el cementerio son 92, por lo que solo están garantizados los enterramientos en el plazo aproximado de un año y ha preguntado al PP si trabaja ya en una solución. El concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla, ha explicado que se está a la espera del soterramiento de una línea de media tensión para poder levantar otros pabellones y que se está haciendo un inventario de nichos antiguos que pueden ser reutilizados.

Temas

Plasencia