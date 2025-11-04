HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Ruta Carlos V cumple 40 años con un límite de participación de 230 personas

J. C. R.

PLASENCIA.

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

La mítica ruta Carlos V celebra este año su 40ª edición convertida en una referencia del senderismo histórico en Extremadura. La travesía, que se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre, volverá a unir Tornavacas y Jarandilla de la Vera, siguiendo el mismo recorrido que realizó el emperador Carlos V en 1556 hacia su retiro en Yuste. Lo que nació como una iniciativa con apenas 20 aficionados se ha transformado en un evento multitudinario que combina deporte, memoria y turismo rural.

El Ayuntamiento de Plasencia y el Grupo Placentino de Montaña presentaron ayer la edición más simbólica de la ruta, que este año tendrá un límite de 230 participantes, marcado por la entrega de un bastón conmemorativo del aniversario. La concejala de Deportes, Isabel Blanco, subrayó la relevancia cultural y deportiva de la cita, y destacó que la ruta «forma parte del ADN de la ciudad» y que su impacto turístico beneficia a toda la comarca del Valle del Jerte y La Vera.

El presidente del Grupo Placentino de Montaña, Francisco Carrasco, recordó que el recorrido, de 26 kilómetros y con tramos de exigencia física, requiere preparación adecuada. La organización ofrecerá desayuno en Tornavacas y chocolate con churros al finalizar en Jarandilla de la Vera, de donde partirán los autobuses de regreso a Plasencia.

