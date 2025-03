200 rosas y autógrafos de Cervantes para celebrar el Día del Libro en Plasencia

REDACCIÓN Viernes, 22 de abril 2022, 17:42 Comenta Compartir

La edición de un cartel conmemorativo «gracias a la desinteresada colaboración de la artista Maca Calma», marcapáginas basado en el mismo, el reparto de 200 rosas y una exposición de autógrafos de Cervantes centran las actividades con las que Plasencia celebra este 23 de abril el Día del Libro en la biblioteca municipal.

No obstante, según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, la exposición sobre el escritor español más universal se podrá ver en esta instalación hasta el 23 de mayo. La misma «reúne los únicos manuscritos auténticos de Cervantes conocidos hasta hoy, pertenecientes a la colección de facsímiles de la biblioteca».

La muestra está integrada por doce documentos «fechados entre 1582 y 1604 y que se conservan en distintas instituciones, dos de ellas fuera de España: Archivo General de Simancas, Archivo Histórico Nacional, Real Academia Española, Biblioteca Nacional de España, Sociedad Cervantina de Madrid, Archivo Municipal de Carmona, Archivo y Biblioteca de Francisco Zabálburu, Musée départemental Thomas-Dobrée (Nantes, Francia) y Rosenbach Museum Library (Philadelphia, Estados Unidos)», detalla el Ayuntamiento en su comunicado.

De ellos, ocho están completos y tres se conservan parcialmente, pero «todos ellos permiten descubrir detalles del escritor, como que escribía su primer apellido con «b» y no con «v» (Cerbantes), mientras que el segundo lo redactaba separado, Sa avedra. Además, no usaba signos de puntuación y no ponía puntos sobre las íes, entre otras particularidades».