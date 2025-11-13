El rock urbano de Inkandescencia llega este viernes a La Jaimita de Plasencia El concierto comenzará a las 20:30 con la actuación del grupo invitado Mogarro, punk alternativo desde Navalmoral de la Mata

Juan Carlos Ramos Plasencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:01 Comenta Compartir

El espacio cultural La Jaimita de Plasencia acogerá este viernes una nueva cita con la música en directo. Tras unas semanas con propuestas más clásicas y tranquilas, el local volverá a llenarse de energía con el rock urbano de Inkandescencia, banda cacereña que presentará su segundo disco: 'Un veneno llamado libertad'.

Inkandescencia, nacida en Cáceres en 2023, está formada por cuatro músicos con amplia experiencia en el panorama nacional. Su estilo combina letras sociales con potentes riffs y un espíritu rebelde que los ha consolidado como una de las nuevas promesas del género. En 2024 publicaron su EP debut, 'La Oveja Negra', con el que recorrieron Madrid, Andalucía y Extremadura, reuniendo a más de mil personas en directo y superando las 20.000 escuchas en Spotify. Su nuevo álbum, 'Un Veneno Llamado Libertad', reafirma su compromiso con el rock más auténtico y marca el inicio del 'Veneno Tour 2025', que llevará su música a nuevos escenarios.

El concierto comenzará a las 20.30 horas con la actuación del grupo invitado Mogarro, formación punk procedente de Navalmoral de la Mata.

Como es habitual en La Jaimita, el evento se celebrará en formato de taquilla inversa, destinando la recaudación íntegra a los artistas. Además, el espacio mantendrá su característica nevera libre, contribuyendo de forma voluntaria al sostenimiento del espacio.