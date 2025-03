Revilla, embajador de Plasencia

Puede que esté retirado de la primera línea de la política, pero sigue dando que hablar. Las televisiones se siguen rifando a Miguel Ángel Revilla ... y es difícil no ver al expresidente cántabro en algún programa de fin de semana. En uno de los pocos en los que no se le ha visto en la pequeña pantalla fue el de mediados de febrero, cuando pasó unos días en Plasencia aprovechando que tenía que presentar su libro 'Toda una vida', en La Puerta de Tanhäuser. «Plasencia me ha dejado entusiasmado. Y ya veréis cómo voy a hablar de Plasencia en las televisiones, ¿eh?», agradecía Revilla en la librería.

No tardó en cumplir su promesa más de una semana. Al sábado siguiente, apareció en La Sexta Xplica de José Yélamo para hablar del rey emérito y del caso Koldo. Y también, de Plasencia. «He ido a un pueblo donde me han recibido de locura. Plasencia, no lo conocía. Cáceres es como Cantabria, verde. Y Plasencia es la ciudad más amurallada que hay», comenzaba explicando antes de profundizar, como hizo en La Puerta de Tanhäuser, con Alfonso VIII y los almohades a los que expulsó.

«Fue un recibimiento extraordinario. Generalmente, en todos los sitios, incluso viene el alcalde, sea del signo que sea. Menos en Plasencia. En Plasencia el alcalde no vino. Y eso que se le avisó. Pero bueno, tendría otras cosas que hacer», decía con cierta retranca.

Revilla también recibió algún que otro obsequio, según dijo a José Yélamo: «Estaba fuera del hotel, fumando un purito, y se me acerca un señor y me dice, señor Revilla, le traigo esta cajita de puritos, que me hace mucha ilusión regalársela».

Cuando leyó la cajetilla, se dio cuenta que el tabaco era extremeño, pero hubo algo que le contrarió: «Había una fábrica de Tabacalera que han cerrado. Cojo la cajetilla y veo: tabaco 100% de Extremadura. Y debajo pone, hecho en Bélgica. Aquí está es resultado. El kilo de hoja de tabaco, me parece que lo pagan a 0,60. Y esta cajetilla vale 4,80. ¿Quién gana? Bélgica. ¿Quién pierde? Extremadura. No hay derecho».

Este mismo viernes volvía a mencionar a Plasencia en una televisión. Fue en TVE, en el programa 'El mejor de la historia' de Silvia Intxaurrondo. En esta ocasión, lo hizo delante de una placentina, Raquel Sánchez Silva, que también se encontraba en el plató.

La escena no dejó de ser bastante surrealista, sobre todo cuando tocó hablar de Cristóbal Colón. «He estado en Plasencia y me han querido enseñar el lugar donde nació Colón», contaba Revilla.

Raquel Sánchez Silva, ojiplática, no daba crédito: «Yo soy placentina, Miguel Ángel. ¿Quién te ha llevado a dónde?», preguntaba Raquel. «A la casa donde nació Colón, según los de ese pueblo», insistía Revilla. Entre risas, Raquel Sánchez Silva reconocía que «esto me está dejando muy sorprendida, porque yo soy placentina. Y a mí jamás me ha enseñado eso... Y mira que conozco».

Para poner broche a esa hipótesis, con la que ciertamente sí se ha especulado alguna vez sin demasiado énfasis, Revilla apostilló que «me enseñaron la casa y me explicaron la teoría de que era hijo de un obispo».