El retraso del plan de empleo mantiene sin actividad servicios como la ayuda a domicilio

En el último pleno del 27 de septiembre, uno de los debates que protagonizó el turno de preguntas y respuestas fue la situación de ... los servicios públicos básicos que permanecían cerrados en esa fecha. Entre otros, son el servicio de ayuda a domicilio, el horario matinal de la piscina bioclimática o la sección infantil de la biblioteca infantil. Los concejales delegados dijeron que recuperarían la normalidad a mediados de octubre. Sin embargo, puede que su reapertura tarde más en llegar.

Así lo expuso ayer Mavi Mata, portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos, que denunció que esos retrasos se deben a una «mala gestión» de los procesos de selección del Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo, cofinanciados por la Junta de Extremadura y que se han estado celebrado en los últimos meses. Ha habido varias reclamaciones a los exámenes, lo que ha hecho que la incorporación del personal se esté retrasando.

«La gestión de los exámenes está siendo una chapuza, ya que ha habido un gran número de reclamaciones. La consecuencia de eso es que los servicios siguen cerrados, hay muchas vacantes y habrá que repetir exámenes», aseguraba Mavi Mata, que insistió en que «hay vidas detrás: personas que esperan la ayuda a domicilio o personas que por salud necesitan acceder a la piscina en horario de mañana».

Para la concejala, la causa de que los procesos de estén siendo complicados se debe a que «no hay un plan estratégico de gestión del empleo en el Ayuntamiento de Plasencia. Todo se hace con prisas, sin una planificación previa y sobrecargando de trabajo a los departamentos, que están saturados al no haber una buena gestión de los Recursos Humanos».

Afirma que «el departamento de personal está completamente desbordado, ya que también tienen entre manos el plan de experiencia y las convocatorias públicas. No dan abasto».

Mavi Mata dijo que ha hablado con el Sexpe, con los jefes de los departamentos, con los sindicatos del Ayuntamiento de Plasencia y con los ciudadanos que se han presentado a los exámenes. De todas esas conversaciones, ha llegado a la conclusión de que «a los jefes de departamento se les ha pedido que, en muy poco tiempo, llevaran a cabo los exámenes. Y evidentemente, por fallos humanos, muchos exámenes tienen errores. El equipo de gobierno ha llegado tarde por las elecciones y ha presionado a toda la plantilla para intentar agilizar el proceso».

Unidas Podemos critica que «las preguntas hayan sido comunes en un 60% en todos los exámenes, independientemente del puesto al que se optara» o que hubiera preguntas que sobraran o que no se correspondieran con las tareas a desarrollar. «En el examen del operario de cementerio no había ninguna pregunta sobre el reglamento municipal de la gestión del cementerio o sobre la sanidad mortuoria de la Junta de Extremadura. En el de jardines, donde fundamentalmente se desbroza, llegaron a preguntar qué fuente se encuentra en el santuario de la Virgen del Puerto».

Por último, Mavi Mata pidió que se empiece a trabajar «desde ya» en el próximo plan de empleo y que éste no sea un pilar estructural en la política de contratación del Consistorio: «El plan de empleo es un plan de apoyo, para que esas personas refuercen los departamentos que están sobrecargados de trabajo, pero no para el funcionamiento general del Ayuntamiento. El equipo de gobierno lleva años utilizando los planes de empleo de la Junta para puestos estructurales. Esto no solo no debería ser así, sino que es ilegal. Estos planes están significados para otras tareas y pone claramente que no se utilizarán para puestos estructurales».