Un retorno social multiplicado por tres Placeat en el Senado. La asociación placentina defendió en la Cámara Alta los beneficios de invertir en discapacidad

Juan CarlosRamos Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

No fue una comparecencia más. Para Placeat, la jornada vivida en el Senado de España tuvo el sabor de los días importantes: aquellos en los que el trabajo silencioso de años se convierte en argumentos sólidos, en datos y en propuestas que viajan desde Plasencia al corazón legislativo del país.

Ramón Rubio, director gerente de Placeat, intervino ante la comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad acompañado por una delegación muy representativa del tejido humano de la entidad: Lara Gutiérrez, aprendiz del Centro Ocupacional y ya trabajadora en el Complejo Cultural Santa María; Toñi García Lucas, presidenta de Placeat; Mariluz Iglesias, directora de la Fundación Placeat; y Luis Miguel García, responsable de Comunicación y Calidad.

Buena parte de la intervención de Rubio puso el foco en un aspecto que suele quedar oculto tras la labor social: el impacto económico real. Placeat ha elaborado su propio estudio SRIO (Social Return of Investment), cuyos datos sorprendieron a los miembros de la comisión. La entidad detalló que su volumen de actividad, cifrado en torno a tres millones y medio de euros, genera casi el doble en retorno para la sociedad. Ese efecto explica cómo la labor de Placeat sostiene empleo, fortalece el tejido empresarial y reactiva la economía local, hasta el punto de que cada euro que entra en la entidad termina retornando a la sociedad convertido en más del triple.

La historia de Lara demuestra cómo es posible la inserción en personas con discapacidad

Este impacto se deja notar también en su amplia plantilla, cuyo volumen salarial se reinvierte directamente en la comarca, y en una política de proveedores marcada por el compromiso local: la gran mayoría de ellos pertenecen a Plasencia y a las comarcas del Jerte, Ambroz y La Vera. A esto se suma una extensa red de transporte, con once vehículos en funcionamiento diario, que permite atender a usuarios repartidos por decenas de pueblos y que representa una infraestructura que ni siquiera muchas empresas privadas de la región poseen.

Uno de los momentos más llamativos de la comparecencia llegó cuando Placeat presentó un conjunto de herramientas tecnológicas desarrollado de forma interna, sin apenas presupuesto y con una finalidad muy clara: mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual.

Innovación tecnológica

El traductor a Lectura Fácil, que nació como un recurso de apoyo en los talleres del centro, ha acabado utilizándose en multitud de países. Lo mismo ocurre con el chat que convierte cualquier texto en pictogramas, especialmente útil para personas del espectro autista, o con la aplicación que permite comprender documentos complejos simplemente enfocando el móvil hacia ellos, desde una factura hasta un cartel o un ticket.

Placeat mostró también asistentes virtuales que apoyan procesos tan concretos como la búsqueda de empleo, la elaboración de un currículum o el trabajo de grupos de mujeres con discapacidad. Todas estas herramientas –explicó Rubio– nacen de escuchar las necesidades de usuarios y profesionales, y de la convicción de que la tecnología solo tiene sentido si está al servicio de la accesibilidad.

Otro de los mensajes clave que Placeat trasladó al Senado fue su apuesta por un modelo de apoyo individualizado basado en la atención centrada en la persona. Rubio insistió en que la discapacidad no limita, lo que limita es la falta de apoyos adecuados.

La entidad ha implantado una metodología basada en el modelo biopsicosocial y en la planificación centrada en la persona, que adapta los apoyos a las capacidades, deseos y objetivos de cada usuario. Este enfoque, explicó, ha permitido abandonar métodos uniformes del pasado y avanzar hacia acompañamientos mucho más ajustados. Como complemento, Placeat trabaja desde hace tres años con un sistema de apoyo conductual positivo que previene conductas problemáticas mediante entornos seguros, anticipación y estrategias que reducen la necesidad de intervenciones restrictivas.

Rubio trasladó también al Senado los desafíos que afronta la entidad en los próximos años. Uno de ellos es avanzar en la vida en comunidad y en los procesos de desinstitucionalización, un camino que requiere más recursos para ofrecer apoyos personalizados fuera de los centros. A esto se suma el envejecimiento progresivo de muchos usuarios, que demanda una coordinación sociosanitaria mucho más sólida y constante.

No menos complejo es el reto geográfico: Placeat cubre una de las áreas rurales más extensas de Extremadura, con distancias considerables entre pueblos y usuarios que requieren desplazamientos diarios. Mantener un sistema de transporte tan amplio, explicó, supone un esfuerzo logístico y económico creciente. Y todo ello se enfrenta a un mercado laboral donde resulta cada vez más difícil encontrar profesionales formados, especialmente cuando compiten con el ámbito sanitario, que ofrece condiciones laborales más ventajosas.

El caso de Lara

Entre los datos y las reflexiones de la comparecencia, hubo espacio para lo humano. Rubio presentó a Lara Gutiérrez, con síndrome de Down. Llegó al Centro Ocupacional hace apenas dos años, se formó como conserje y hoy está contratada en el Complejo Cultural Santa María. Su trayectoria simboliza el espíritu de Placeat: ofrecer oportunidades que permitan a cada persona desarrollar su potencial y devolverlo a la sociedad en forma de talento, trabajo y participación.

Tras la intervención, la delegación de Placeat tuvo la oportunidad de escuchar a Irene Villa, cuya intervención –siempre inspiradora– puso el cierre a una jornada intensa. La entidad placentina pudo saludarla y compartir impresiones en un breve encuentro cargado de emoción. Para Placeat, el día fue mucho más que una comparecencia parlamentaria. Fue llevar a Madrid la voz de más de 150 personas atendidas, el trabajo de más de un centenar de profesionales, el apoyo de decenas de familias y el compromiso de un territorio que entiende la inclusión como un valor propio.

El mensaje final de Rubio quedó resonando en la sala, y quizá también en quienes lo escucharon desde Plasencia: «La discapacidad no limita. Limita la falta de apoyos. Y en eso, Plasencia ha demostrado que sabe liderar».