La retirada del coche por la grúa en Plasencia pasará a costar 160 euros en vez de los 68 actuales

El pleno municipal de Plasencia aprobará este jueves una subida de varias tasas locales, entre ellas la del servicio de grúa, de modo que la retirada de un turismo en el mismo día pasará a costar 160 euros en vez de los 67,85 actuales, ... según adelantó este miércoles el concejal de Hacienda, Urbanismo y Fondos europeos. «No estamos subiendo impuestos, sino solo algunas tasas que penalizan conductas reprobables», explicó José Antonio Hernández, que añadió que el alza se aplicará para intentar reducir el desfase de un servicio que aseguró le cuesta al Consistorio 118.000 euros y solo le reporta 19.000.

A día de hoy, la Policía Local cobra 38,70 euros cuando le pone a un turismo, furgoneta, camión o vehículo de análogas características el cepo en una de sus ruedas, como paso previo a subirlo a la grúa y llevárselo. Si el propietario aparece en ese momento, antes de que se realice el traslado, pagará esa cantidad. Pero una vez aprobada la subida de tasas, tendrá que abonar 90 euros, o sea, un 132% más que ahora. Y 200 euros si el tonelaje está entre 2.500 y 7.500 kilos. Si rebasa esta última cantidad, la multa ascenderá a 300 euros. En el caso de motocicletas, ciclomotores y triciclos, eran 19,40 y pasarán a ser 60, lo que equivale a un incremento del 209%.

Cuando los agentes no solo han puesto el cepo en la rueda, sino que además han trasladado el vehículo infractor hasta los depósitos de la finca municipal Capote, entonces se pagan a día de hoy 62,85 euros, a los que hay que sumar cinco euros si el dueño acude a recuperar su coche en el mismo día. O sea, un total de 67,85 euros. Si no se recupera en el mismo día, la cuota por guarda y depósito no será de cinco euros, sino de diez por cada día que se tarde en ir a por el coche, furgoneta, camión o similar.

Cuando el alza de tributos esté aprobada, el precio por retirada no será de 62,85 sino de 150, es decir, un 140% más. Y los cinco euros por rescatar el vehículo en el mismo día pasarán a ser diez, esto es, el doble. Y quien lo haga a partir del día siguiente, no pagará diez por jornada, sino veinte. De este modo, a quien le retiren su turismo, furgoneta, camión o similar y vaya a por él en el mismo día, no abonará 67,85 euros, sino 160. Es una diferencia de 92,15 euros, o lo que es lo mismo, del 136%.

Si esto ocurre con un vehículo que pese entre 2.500 y 7.500 kilos, la tasa por retirada será de 400 euros. Y de 600 por encima de ese tonelaje. Los dueños de motocicletas, ciclomotores o triciclos, pasarán a pagar 100 euros por este concepto.

Cambios pendientes de tramitación

No hay todavía una fecha concreta a partir de la cual se aplicarán estos nuevos precios, porque depende de cuándo se complete el trámite administrativo exigido para estos cambios. El primer paso es la aprobación en el pleno municipal, que previsiblemente se producirá este jueves porque el Partido Popular gobierna en mayoría absoluta y por tanto le basta con sus votos para sacar adelanten sus iniciativas. Después, las nuevas tasas deben publicarse en los boletines oficiales provincial y autonómico.

«Lo ideal es que lo cobrado por estos servicios esté cerca de lo que cuestan, y a día de hoy, ingresos y gastos en este capítulo están muy alejados», defendió ayer José Antonio Hernández. «Con los precios actuales –continuó–, estamos cometiendo la injusticia de que sean el conjunto de los ciudadanos los que paguen en gran modo con sus impuestos las infracciones que cometen otros». «Estas tasas se actualizaron por última vez hace 15 ó 20 años, quizás más, y en mi opinión, esta subida que se propone ahora debía haberse realizado antes», completó el edil.

También citó Hernández otro factor a tener en cuenta: las veces que el Ayuntamiento contrata una grúa privada porque la municipal no está operativa. Cuando tiene que hacerlo, cada servicio le cuesta entre 181,50 y 242 euros, según la empresa. En el año 2021, el Consistorio pagó por estos encargos 7.410 euros, lo que significa que los contrató entre 30 y 40 veces, o sea, unas tres veces al mes.

«Ocurre poco, aunque este año ha habido un periodo importante en el que hemos tenido que contratarla, por bajas y otras cuestiones relacionadas con la plantilla policial», explicó el concejal, que también anunció la próxima subida de la tasa de expedición de documentos administrativos. Es una certificación que suelen pedir las compañías aseguradoras para tramitar siniestros. Ahora se pagan 15 euros, y una vez aprobada la subida, serán 65, es decir, cuatro veces más.