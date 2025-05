Retana: «Pediré que se cubra cuanto antes la plaza de obispo de Plasencia» Monseñor asegura que la posible unión de la diócesis con Coria-Cáceres para que una sola persona asuma ambas «es un asunto que no está sobre la mesa»

ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Miércoles, 17 de noviembre 2021, 07:44 Comenta Compartir

«Irse de un lugar siempre es una mordedura de dolor por lo que supone de despedida». El hasta ahora obispo de Plasencia, José Luis Retana, ha expresado de este modo la tristeza que le causa abandonar una diócesis que ha sentido como su casa desde el primer día que llegó. Porque asegura que le ha sorprendido su nombramiento como nuevo obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo y «por el afecto diocesano que he recibido en la diócesis de Plasencia».

También porque «ha sido poco tiempo el que he estado, poco más de cuatro años y con una pandemia por medio». Por eso, «me quedan muchas cosas en marcha» que le hubiera gustado culminar. No obstante, ha tenido tiempo suficiente para «el centro de orientación familiar, el seminario de familia, el diaconado permanente y la llegada de Las Edades del Hombre», aspectos todos que destaca de su trabajo al frente de la diócesis.

Aun así, ha reconocido el día después de dar la noticia de su marcha, que le quedaban tareas pendientes, en las que seguirá en cualquier caso hasta comienzos del próximo enero, cuando tiene previsto tomar posesión de su nuevo cargo. Entre esas tareas, «avanzar en el proyecto de una diócesis unida, que apenas había iniciado, y reducir las 11 parroquias de Plasencia a cinco unidades pastorales, estableciendo así una estructura con una mayor capacidad de trabajo desde la unión, porque a veces se nos van las fuerzas en luchas intestinas». Una transformación, ha dejado claro, que no conllevará el cierre de ninguna parroquia de la ciudad.

Asuntos que quien le sustituya en el cargo deberá asumir, como también la celebración de las Edades del Hombre, «aunque antes de que me vaya anunciaremos el cartel con las obras que se van a exponer en la muestra», ha adelantado.

Pero, en cualquier caso, José Luis Retana ve preciso que la vacante que deja se ocupe en el menor tiempo posible. «Ya estuvo antes de mi incorporación más de un año vacante y ahora sé que el dolor de los sacerdotes porque vuelve a quedar vacía es muy grande; por eso, pediré expresamente al Nuncio que me sustituya cuanto antes, que cubra la plaza de obispo de Plasencia en el menor tiempo posible».

Un administrador

Retana descarta, no obstante, que la decisión tomada con Salamanca y Ciudad Rodrigo se vaya a repetir en el caso de Plasencia y Coria-Cáceres, que suma ya dos años sin obispo. «Este asunto no está sobre la mesa», ha dicho. Confía en que la situación de Coria-Cáceres se resuelva pronto, «debe tener un obispo en breve y el Nuncio actual está trabajando bien para ello, y espero que en el caso de Plasencia la plaza no esté de nuevo un año vacante».

Hasta que haya un nuevo obispo la diócesis estará dirigida por un administrador apostólico, si lo nombra el Papa, que sería un obispo emérito o, en caso contrario, por un administración diocesano, que será designado por el consejo de consultores de la diócesis, integrado por una docena de personas entre las que están los vicarios, arciprestes y algunos sacerdotes, como ha detallado monseñor.