José Luis Retana, nombrado obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo

Tragándose literalmente las lágrimas en muchos momentos, el obispo de Plasencia, José Luis Retana, ha anunciado esta mañana su marcha de la Diócesis, porque el Papa le ha nombrado obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Aunque ambas diócesis mantendrán su personalidad jurídica y sus estructuras eclesiásticas, una sola persona será obispo ahora de ambas. A su frente estará quien desde 2017 ha dirigido la Diócesis de Plasencia.

Es la decisión tomada por el Papa y hecha pública hoy por monseñor José Luis Retana en Plasencia, a la misma hora que la noticia se comunicaba en Roma, Salamanca y Ciudad Rodrigo. «Tenía suficientes razones humanas para decir no», ha señalado un obispo emocionado durante toda su intervención. Porque Plasencia se ha convertido en su casa, en mucho menos tiempo del que esperaba. Sin embargo, «no he tenido ninguna razón realmente evangélica para negarme a esta desproporcionada llamada que el Señor me propone», ha reconocido también. Por eso, «no exento de dolor, he aceptado este nombramiento».

En su adiós ha dado las gracias a una ciudad entera por la acogida que le ha brindado, en realidad la que merecía un hombre sencillo que ha desempeñado el cargo como anunció que lo haría cuando hace cuatro años y medio se convirtió en obispo de Plasencia, con humildad y entrega, «como un servicio a los demás». Por eso han sido muchas las personas que hoy han querido dar las gracias a José Luis Retana, con un caluroso y sentido aplauso, en el día en el que ha anunciado un nombramiento que conoció el pasado 25 de octubre. Tiene un plazo máximo de dos meses para asumir sus nuevas responsabilidades y, aunque aún no tiene claro cuándo lo hará, ha adelantado que posiblemente se irá a comienzos del próximo enero.

José Luis Retana nació en 1953 en Pedro Bernardo (Ávila) y fue ordenado sacerdote en la misma localidad el 29 de septiembre de 1979. Plasencia ha sido su primer destino como obispo. Lo es desde el 24 de junio de 2017 y entre los múltiples logros alcanzados en este tiempo, más allá de conseguir que la ciudad le sintiera como un vecino más, en estos años la Iglesia placentina ha puesto en marcha el centro de orientación familiar, ha ordenado a sus primeros diáconos permanentes y ha conseguido la llegada la próxima primavera de las Edades del Hombre, «proyectos todos que deben seguir adelante con el trabajo compartido por todos», ha pedido hoy José Luis Retana. «Porque yo, ha concluido, tengo que marchar y duele». Aunque, ha dejado también claro, «me llevo en la maleta muchos amigos de esta buena gente extremeña».