El restaurante La Isla no prorrogará un año más su adjudicación

Jueves, 3 de octubre 2024, 08:59

José Luis Vidal, gerente del restaurante La Isla, ha anunciado que no ejercerá su derecho a prórroga para seguir un año más con la adjudicación ... de la infraestructura hostelera a orillas del río Jerte. La cesión finaliza el próximo 31 de diciembre y su propósito es no activar la extensión de plazo que le concede el pliego de condiciones. Según explica, las razones son «la falta de trabajadores». De esta forma, dice adiós al restaurante después de once años. Sin embargo, reconoce que cuando salga el nuevo pliego de condiciones lo estudiará para decidir si es viable. En la presente licitación, paga 38.407 euros al año.

