Respaldo institucional en el 50 aniversario de Pimentón La Chinata

La empresa placentina La Chinata celebró este sábado, en su sede de Netasa, su 50 aniversario, en un acto que reunió a autoridades, empleados, colaboradores y vecinos para conmemorar medio siglo de historia.

La jornada comenzó con una visita guiada por la finca y culminó por la tarde con el evento institucional, en el que se rindió homenaje a los trabajadores que han contribuido al crecimiento de la firma. Entre los asistentes destacaron la consejera de Agricultura, Mercedes Morán; el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, y el vicepresidente tercero de Fomento de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, quienes subrayaron el papel de La Chinata como embajadora del pimentón de La Vera y del sector agroalimentario extremeño.

Bajo el lema '50 años a tu Vera', el encuentro sirvió también para presentar la icónica lata de pimentón gigante, de 1,20 metros, instalada en Netasa como símbolo del aniversario.

Fundada en 1975, La Chinata ha pasado de ser una pequeña productora de pimentón ahumado en la comarca de La Vera a una empresa de referencia nacional, que mantiene viva la esencia del pimentón con Denominación de Origen Protegida. Ha ido adaptando su modelo productivo, incorporando trazabilidad avanzada y digitalización. Hoy en día, una parte significativa de su producción se destina al mercado internacional.