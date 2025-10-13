HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Respaldo institucional en el 50 aniversario de Pimentón La Chinata

J. C. R.

PLASENCIA.

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La empresa placentina La Chinata celebró este sábado, en su sede de Netasa, su 50 aniversario, en un acto que reunió a autoridades, empleados, colaboradores y vecinos para conmemorar medio siglo de historia.

La jornada comenzó con una visita guiada por la finca y culminó por la tarde con el evento institucional, en el que se rindió homenaje a los trabajadores que han contribuido al crecimiento de la firma. Entre los asistentes destacaron la consejera de Agricultura, Mercedes Morán; el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, y el vicepresidente tercero de Fomento de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, quienes subrayaron el papel de La Chinata como embajadora del pimentón de La Vera y del sector agroalimentario extremeño.

Bajo el lema '50 años a tu Vera', el encuentro sirvió también para presentar la icónica lata de pimentón gigante, de 1,20 metros, instalada en Netasa como símbolo del aniversario.

Fundada en 1975, La Chinata ha pasado de ser una pequeña productora de pimentón ahumado en la comarca de La Vera a una empresa de referencia nacional, que mantiene viva la esencia del pimentón con Denominación de Origen Protegida. Ha ido adaptando su modelo productivo, incorporando trazabilidad avanzada y digitalización. Hoy en día, una parte significativa de su producción se destina al mercado internacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fuego intencionado en varios contenedores quema cuatro coches en el centro de Badajoz
  2. 2 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  3. 3 Grave tras sufrir un corte en un brazo con una radial en Madrigal de la Vera
  4. 4 Herido grave tras sufrir cortes con una motosierra en una finca de La Codosera
  5. 5 Los antiguos alumnos rinden tributo a la Politécnica de Mérida
  6. 6 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  7. 7 Morad cancela su concierto de este domingo en Extremúsika y la organización reestructura los horarios del festival
  8. 8

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  9. 9

    Más de mil caballistas honran en Guadalupe a la Reina de la Hispanidad
  10. 10

    El secreto para ser centenario: «Coma de todo y ríase mucho»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Respaldo institucional en el 50 aniversario de Pimentón La Chinata

Respaldo institucional en el 50 aniversario de Pimentón La Chinata