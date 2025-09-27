Resotex llena la plaza Mayor de Plasencia de moda sostenible, creatividad y reciclaje La feria transfronteriza reúne a diseñadores, marcas y artesanos de España y Portugal con desfiles y talleres para dar una segunda vida a la ropa

J. C. R. PLASENCIA. Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Desfiles de moda sostenible, talleres creativos, charlas sobre reciclaje textil y una gran montaña de ropa donada en plena calle: así arranca en Plasencia la segunda edición de la Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil, Resotex, organizada por la Diputación.

La vicepresidenta tercera de la Diputación, Isabel Ruiz Correyero, inauguró ayer el evento en una plaza Mayor convertida en escaparate de colores y tejidos reciclados. «Es un encuentro para dar vida a lo que antes se consideraba un desecho y abrir nuevos nichos para el diseño», señaló. Estuvo acompañada del teniente de alcalde, David Dóniga, y de la directora de la Asociación Textil y de Vestuario de Portugal, Ana Dinis.

Durante tres días, la ciudad se convierte en referencia de la moda circular. La plaza Mayor reúne 30 casetas con 36 marcas de España y Portugal, a las que se suman 14 diseñadores que mostrarán sus creaciones en pasarelas como la de indumentaria tradicional del sábado o el desfile hispano-luso del domingo. El programa incluye además actividades participativas, encuentros con artesanos, talleres de upcycling y la campaña 'Dale una vuelta a tu ropa'.