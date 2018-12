La residencia universitaria de Plasencia se llena Algunos de los estudiantes que están en la residencia, en el comedor de la misma. :: david palma Extremeños, andaluces y castellanos ocupan la mayoría de sus 66 plazas | Enfermería y Podología son los grados que más estudiantes aportan a la instalación del complejo educativo ANA B. HERNÁNDEZ Domingo, 23 diciembre 2018, 09:40

«Estoy encantada en la residencia, llegué el pasado curso para hacer Enfermería y quiero quedarme hasta que termine; no me planteo irme a ningún piso, aquí tenemos todos los servicios y me resulta muy cómodo».

Marta Muñoz tiene 19 años, es alumna del segundo curso de Enfermería y procede de la localidad de Valdelacasa de Tajo, a más de 100 kilómetros de Plasencia. Es una de los 66 estudiantes que se alojan este curso en la residencia universitaria, que ha colgado por primera vez el cartel de completa y que tiene una lista de espera de en torno a una quincena de estudiantes.

La instalación, ubicada en la tercera planta del complejo universitario, abrió sus puertas en la ciudad en el curso 1999-2000. Tanto para estudiantes universitarios como para alumnos de los institutos. Pero la falta de demanda por parte de estos últimos, puesto que el transporte escolar posibilitaba que cada día fueran a los institutos y regresaran a sus casas, motivó que en el curso 2014-2015 la residencia se destinara exclusivamente a alumnos universitarios.

La selección tiene en cuenta la renta familiar y las calificaciones de los alumnos

«Dispone de 66 plazas y se reservan dos para alumnos de ciclos formativos de grado superior, porque todos los residentes tienen que ser mayores de edad», explica Francisco Javier Domínguez Pizarro, director del complejo educativo y de la residencia universitaria.

Ambas instalaciones dependen de la Junta de Extremadura, al igual que el resto de dependencias ubicadas en el complejo. «De hecho, todo a excepción de los cuatro grados que se imparten de la UEx», detalla. Junto a la residencia, en el complejo educativo están localizados también el Centro de Profesores y Recursos, los equipos de atención temprana y atención general y dos ciclos formativos del IES Pérez Comendador.

Este es el cuarto curso que las plazas de la residencia se destinan a estudiantes universitarios y el primero en el que está completa. El 50% de los residentes son extremeños. «La comunidad es la que más alumnos aporta seguida de Andalucía, Castilla La Mancha y Castilla y León», afirma Francisco Javier Domínguez. «Aunque tenemos alumnos de otras muchas partes del país como Cantabria, País Vasco o Murcia», añade.

De los 64 alumnos que hay en la residencia -porque dos cursan ciclos formativos- 35 estudian Enfermería, 27 Podología y dos Forestales. «Y la mayoría de ellos están en primer y segundo curso, porque en los últimos muchos se van a hacer las prácticas a sus lugares de procedencia y otros optan por irse a un piso con compañeros», explica el director del complejo educativo.

Además de las habitaciones, que son dobles, la residencia cuenta con comedor (para desayunar, comer y cenar), biblioteca, sala de estudios, sala multimedia, otra de televisión, tres de usos múltiples, el gimnasio en el pabellón de cristal y servicio de orientación para ayudar a los residentes a encontrar una salida laboral en los últimos cursos.

«También organizamos en consenso con los residentes actividades en favor de su formación integral», concluye el director.

Cada mes de mayo sale la convocatoria para solicitar una plaza en la residencia universitaria -una de las cuatro de la región que pertenecen a la Junta- y la selección se hace por un baremo que tiene en cuenta los ingresos familiares y las calificaciones de los estudiantes.