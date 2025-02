El rescate con final feliz en La Cervigona

Miércoles, 15 de diciembre 2021, 21:02 Comenta Compartir

Una búsqueda que se prolongó durante más de cinco horas, buena parte de ellas sin luz y por un barranco peligroso solo apto para especialistas. Un rescate en la cascada de La Cervigona, en la Sierra de Gata, protagonizado por dos bomberos del parque placentino que acabó con un final feliz. Porque Jorge Cilleros y Miguel Ceballos lograron salvar a Luna, la perra de ocho años que llevaba dos días desaparecida en la montaña donde su dueño sufrió un accidente. «Se produjo sobre las 15 horas del pasado sábado, al final de la ruta senderista que lleva a la primera de la docena de cascadas que hay en La Cervigona», cuenta Jorge Cilleros.

A partir de ese lugar, aunque ya no hay senda, se puede subir un poco más hasta una especie de mirador del que se observa la última de las cascadas. Y fue aquí, en ese tramo, «donde José Antonio resbaló y sufrió un accidente el 11 de diciembre que el provocó un traumatismo cranoencefálico por el que desde entonces está ingresado en la UCI de Cáceres».

Su hija de 15 años que le acompañaba en la salida a La Cervigona logró contactar con los servicios de emergencia y que pudieran rescatar a su padre. «El helicóptero, que no pudo aterrizar en una zona que es muy empedrada, lo trasladó hasta el hospital», detalla Jorge.

Pero su perra Luna desapareció cuando tuvo lugar el accidente y se quedó en La Cervigona. «El domingo voluntarios de Hoyos y amigos de la familia recorrieron la zona en busca de Luna, pero no la encontraron». Por eso ese mismo domingo, cuando conocieron lo ocurrido, Jorge y Miguel decidieron que el lunes lo intentarían ellos al salir del trabajo. Comenzaron la ruta senderista a las 17 horas y llegaron hasta la última de las cascada para bajar por el barranco y recorrer palmo a palmo un espacio solo apto para expertos. «También lo hicimos por ese motivo, porque es un terreno peligroso y no queríamos que la gente se expusiera y ocurriera otro accidente».

Escucharon los ladridos de Luna cuando se encontraban a unos 200 metros del lugar donde José Antonio resbaló. En una zona del barranco de difícil acceso. «La perrina estaba en una losa de pizarra de dos metros cuadrados; no sé cómo había llegado hasta allí pero no podía salir, ni subir ni bajar». Jorge se acercó, la cogió «y me comió a lametazos».

Rescatadores. Miguel Ceballos y Jorge Cilleros tras encontrar a Luna.

Esa noche Luna durmió con sus rescatadores y al día siguiente se la entregaron a Loli, la mujer de José Antonio, y a otra familiar en el parque placentino. «Así cuando su dueño salga de la UCI, confiamos en que pronto pasará a planta, evolucionará más rápido; será importante para él tener a su perra y no sufrir el golpe que le habría supuesto saber que la perdió el día del accidente».

Pero Jorge y Miguel también quieren que su historia sirva «para que la gente sepa que puede contar con nosotros, que estamos preparados física y técnicamente para estos rescates, que son peligrosos cuando no se tiene esa preparación». De hecho trabajan para que el parque placentino cuente con su propia unidad de rescate. «Porque con la pandemia se han disparado las salidas a la naturaleza y por eso hay también cada vez hay más accidentes en ella, y creemos que es positivo que los bomberos tengamos un equipo profesional de rescate, como otros cuerpos, para coordinarnos y colaborar cuando sea preciso».