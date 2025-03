Renfe volverá a enchufar la máquina autoventa de billetes en la estación de Plasencia

ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Jueves, 20 de enero 2022, 07:37 Comenta Compartir

Aunque los trenes y los viajeros regresaron a la estación de Plasencia el pasado diciembre, en la misma sigue sin poder comprarse un billete porque la remodelada infraestructura sigue sin tener una taquilla. En su lugar, como ha contado este periódico, hay una caseta de obra en la que los empleados de Renfe solo pueden facilitar información de donde adquirir un billete –por internet, en Correos o en el propio tren– pero nada más. Porque la caseta-taquilla, en realidad, solo funciona como punto de información desde hace más de cuatro meses.

Desde Renfe se reconoce esta situación y, por eso, la entidad adelanta que con el fin de subsanar en parte el déficit del servicio en la actualidad, «se va a instalar una nueva máquina autoventa para que el viajero cuente con otra opción más de compra antes de la apertura de la futura taquilla».

Una opción que ya se tuvo hace exactamente un año y que apenas duró quince días, porque el Ministerio de Transporte obligó entonces a Renfe a recuperar el despacho de billetes por ventanilla. Así que, aunque allí continúa, se desenchufó la máquina de la estación de Plasencia.

La ventanilla funcionó hasta el pasado septiembre, cuando se trasladó a los empleados a la caseta de obra sin los medios necesarios para continuar vendiendo billetes. Y así se ha llegado hasta la situación actual, en la que sigue sin haber taquilla y por eso se busca paliar el déficit de nuevo con la máquina autoventa. Una herramienta a través de la que no se podrán solicitar tarjetas de descuento, pero que dará otra opción al viajero de adquirir un billete. Hasta que la futura taquilla entre en servicio.

Para la misma, reconoce Renfe, no hay plazo. Desde la entidad se indica solo que «las obras han salido a licitación recientemente y estarán concluidas lo antes posible» en los 12 metros cuadrados aproximados que Adif ha dejado para la taquilla en la estación. Pero Renfe también aclara que no ha podido acometer antes la taquilla «al no estar concluida la obra propia de la estación de tren».