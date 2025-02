Las religiosas del colegio San José se despiden de Plasencia

ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 21 de junio 2022, 08:16 Comenta Compartir

Doce años después de que las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe llegaran a la ciudad, las religiosas abandonarán el próximo 26 el colegio San José. «No hay vocaciones, así que tenemos que ocuparnos de obras que tenemos en otros países –asilos y colegios fundamentalmente– y también de las hermanas mayores de nuestra congregación, a las que tenemos que cuidar igualmente, por lo que no podemos continuar en Plasencia», explica la hermana Patricia Alejo, encargada de la comunidad religiosa en la ciudad de la que, junto a ella y tras la pandemia, solo queda Mirna Lazcano.

«Nos hemos sentido muy bien en la ciudad y agradecemos el cariño recibido; por eso nos da pena no seguir aquí, no poder continuar con la labor que desarrollamos en el internado del colegio San José, en el que nos ocupamos del área espiritual, de evangelizar y tratar de compartir la fe con las niñas, pero nos tenemos que marchar», declara. El próximo 26 partirán con destino a su país, a México, «y después nos dirán cuál será nuestro nuevo hogar». Pero en España ya no habrá Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, porque solo estaban en Plasencia. «Solo estábamos en esta ciudad, pero somos más de 300 y mantenemos obras en Estados Unidos, Roma, México y otros países de Latinoamérica».

También desde el colegio San José se echará de menos a las hermanas, pero el internado del centro educativo, en el que este curso ha habido 31 jóvenes con edades entre los 18 y los 31 años según indica el Obispado, seguirá funcionando bajo la dirección de Charo Domínguez Mangas.

Las que quedan

«Cada vez se escucha menos la voz de Dios, estamos materializados y solo creemos lo que vemos; hay que prepararse para estas generaciones y las próximas, ver cómo podemos mantener las vocaciones, buscar estrategias porque Dios sigue llamando», valora la hermana Patricia.

Esta falta de vocaciones está detrás de la marcha de esta congregación y también de las anteriores que se han producido en Plasencia. Las últimas fueron las concepcionistas franciscanas. En la actualidad quedan nueve congregaciones de vida activa y dos de vida contemplativa en la ciudad: las carmelitas descalzas y las dominicas.

Respecto a las de vida activa, que desarrollan su labor en colegios o en residencias de mayores, están las Hermanitas de los Pobres, los Hermanos de las Escuelas Cristianas, las Hijas de la Caridad, las Hijas de María Madre de la Iglesia, las Josefinas Trinitarias (2), las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, las Misioneras Sociales de la Iglesia y los Siervos de María, según detalla el Obispado.

Comenta Reporta un error