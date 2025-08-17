El reglamento que puso orden al fuego en Plasencia Manuscrito de 1898. El Archivo Municipal ha rescatado la primera normativa contra incendios

En un mes de agosto en el que el fuego ha azotado de forma salvaje el entorno de Plasencia, el Archivo Municipal ha querido rendir un homenaje a quienes, desde hace más de un siglo, se enfrentan a uno de los enemigos más temidos en verano. El protagonista es un manuscrito de 1898, el Reglamento de Bomberos y Contra Incendios, un texto que, con sus 30 artículos y una disposición final, pone negro sobre blanco acerca de cómo debía organizarse la lucha contra las llamas en la ciudad.

Hasta bien entrado el siglo XIX, combatir un incendio era casi una cuestión de improvisación. Voluntarios, gremios y milicias locales acudían con cubos y escaleras, sacando el agua de pozos o fuentes. Aquello, como se puede imaginar, era tan heroico como ineficaz. Pero el desarrollo urbano y la industrialización hicieron evidente la necesidad de contar con equipos organizados. En 1821, Granada marcó el camino con el primer cuerpo moderno, y poco a poco otras ciudades, entre ellas Plasencia, fueron avanzando hacia la profesionalización.

El reglamento placentino refleja ese cambio de mentalidad. Sus primeros artículos detallan la formación del cuerpo y el cuidado del material. Las bombas de agua, por ejemplo, debían mantenerse «engranadas y cubiertas con fundas», y se imponían pruebas mensuales para comprobar su buen estado. Incluso se regula la convocatoria municipal para reclutar bomberos, con una modesta gratificación de dos pesetas y cincuenta céntimos al mes.

El equipamiento también tenía su importancia: un casco duro, resistente al fuego, que distinguiera a estos hombres valientes. Y sus funciones no se limitaban a apagar incendios: el reglamento daba un papel clave al salvamento de personas –«principalmente niños y mujeres»– y a la protección de bienes de valor, con mención especial a archivos y documentos.

La estructura de la respuesta a un incendio estaba perfectamente definida. Además del jefe de bomberos, se incluían figuras como el maestro fontanero, los serenos, la guardia municipal, los médicos titulares y hasta los alcaldes de barrio. Cada uno tenía un papel asignado: desde garantizar el suministro de agua hasta atender a heridos o coordinar la evacuación de vecinos.

Resulta curioso el papel que el texto otorga a los serenos, aquellos vigilantes nocturnos que recorrían las calles cada media hora en busca de cualquier indicio de fuego. Su labor de detección temprana podía marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.

En aquella época las campanas eran mucho más que un elemento patrimonial. Tocarlas era un auténtico sistema de alarma comunitario, recogido en varios artículos, que indicaba con precisión dónde estaba el fuego para que toda la ciudad pudiera reaccionar.

Este reglamento, quizá un borrador, no solo revela una época en la que Plasencia se preparaba para luchar contra el fuego con organización y medios, sino que también recuerda que, aunque hoy los equipos sean modernos y la tecnología avanzada, la esencia de la labor bomberil sigue siendo la misma: proteger vidas, bienes y, por supuesto, la memoria de la ciudad.