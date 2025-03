El refugio placentino para enfrentar la ola de calor

ANA B. HERNÁNDEZ Domingo, 17 de julio 2022, 08:02 Comenta Compartir

No hay un lugar más fresco en el que podamos estar estos días», afirma Delia Barba. Esta placentina asegura que es una usuaria habitual del parque de la Isla y de su canal de baño, «pero esta semana mucho más, no hay día que no vengamos, porque aquí se soporta la ola de calor, estamos estupendamente», dice acompañada por familiares y amigos.

Es solo uno de los numerosos grupos que cada tarde con sillas, mesas, toallas, colchonetas y juegos varios ocupan un espacio en el parque de la Isla, que se ha convertido esta semana casi en un lugar de peregrinación obligatoria para hacer frente a las altas temperaturas que hay.

«Venimos sobre las siete de la tarde cada día y nos quedamos hasta después de las doce de la noche», señala Tomás Sánchez. «Aquí se está muy a gusto, porque estamos en el césped, porque hay mucha sombra durante todo el día, porque tenemos a un paso el canal de baño, el agua tan necesaria para aguantar estos calores». Su hija Paula lo tiene también muy claro. «Me encanta venir aquí, me junto con las amigas y nos lo pasamos muy bien».

Como es el caso igualmente de Sol Lucas Sánchez y sus amigos. «La verdad es que solemos venir al parque casi durante todo el año, en invierno y en verano, pero estos días es el mejor lugar en el que pasar la tarde», dice la joven. Jugando a las cartas, escuchando música o simplemente charlando. «Pero con el agua al lado para refrescarnos en cualquier momento».

Ninguno duda de que es un lujo tener esta piscina natural en el centro de la ciudad. A poco más de cinco minutos de la Plaza Mayor, con dos amplios aparcamientos, con baños públicos y bares al lado del propio canal, el parque de la Isla está colgando el cartel de lleno estos días. Desde la mañana a la noche, porque a esta gran zona verde se va a correr al empezar y al acabar el día, a comer o cenar, a dar un paseo, a que los niños jueguen o el perro se desfogue, a sentarse en un banco a leer y, por supuesto, a darse un baño. El río es, sin duda, un elemento esencial para hacer de este parque un lugar especial. De la mano de un canal que abre de lunes a domingo, de 10 a 22 horas, y que contribuye mucho a crear ese microcosmos que es la Isla en verano, un espacio intergeneracional que cuando las temperaturas aprietan se valora mucho más.

Aun así los usuarios creen que hay mejoras que realizar para adecentar el lugar y, sobre todo, reforzar la seguridad de los cientos de bañistas durante los meses de verano. «Es preciso un socorrista porque somos muchas las personas que estamos». Pequeños y mayores que «podemos sufrir cualquier percance en cualquier momento y, por eso, entiendo que sería preciso contar con alguien que pueda ayudar». Y también vigilar. «Aunque hay normas, está prohibido por ejemplo que la gente se tire al agua desde las barandillas, esto se incumple y es peligroso», detalla la pequeña Paula.

Los baños públicos centran también buena parte de las reivindicaciones de los bañistas. «La gente es descuidada, esto es así, pero lo cierto es que requieren una renovación, porque no están en buen estado», señala Pilar González, otra usuaria del parque de la Isla.

En cuanto al agua, aunque el canal se limpia cada 15 días, «está aceptable, aunque podría mejorar», y el estado del césped «en estos momentos, sin ningún problema, muy cuidado», concluyen Sol Lucas y sus amigos.

