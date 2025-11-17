Un refugio para la noche y las crecidas del río en Plasencia

La apertura del centro de emergencia de Cáritas el 1 de noviembre ha coincidido con uno de los momentos más delicados del otoño en Plasencia: ... las lluvias intensas, la apertura de las compuertas de la presa del kilómetro 4 y las sucesivas crecidas del río Jerte. Un contexto en el que los equipos de servicios sociales y emergencias han tenido que actuar para proteger a las personas sin hogar que pernoctan en zonas de riesgo, como La Isla o debajo de los puentes.

El concejal de Servicios Sociales, David Calvo, explica que la alerta se activó de inmediato, desde el primer día del temporal: «El CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada) se puso en contacto con nosotros a las diez y media de la noche para que estuviéramos preparados por si había que intervenir». Según detalla, en cuanto recibió el aviso contactó con la Policía Local, con la que mantiene un seguimiento periódico de quienes viven en la calle. «Les pedí que estuvieran pendientes de las personas que duermen debajo del puente, por si llovía durante toda la noche», afirma.

La mañana siguiente, los agentes volvieron a recorrer la zona para comprobar la evolución del caudal. «Han tenido que desalojar a una persona que estaba durmiendo plácidamente debajo del puente», relata el concejal, en referencia a un punto especialmente afectado por la subida del nivel del agua. Calvo recuerda que, en situaciones de emergencia, las trabajadoras sociales activadas en el programa de intervención en riesgo actúan de forma coordinada con los cuerpos de seguridad. «Nos avisan a todos los servicios sociales para que estemos en alerta», subraya.

El refugio de Cáritas, que abrió el 1 de noviembre, ofrece cena caliente, cama, ducha y desayuno

En este contexto, la puesta en marcha del nuevo centro de Cáritas ofrece una alternativa inmediata para quienes no tienen dónde guarecerse. El recurso permanecerá abierto todas las noches, de 21.00 a 09.00 horas, para facilitar el acceso a quienes se encuentran en situaciones de exclusión más complejas. Allí pueden cenar caliente, dormir bajo techo, ducharse y desayunar a primera hora de la mañana.

El centro, habilitado en las instalaciones del comedor social, suple una carencia histórica en la ciudad: Plasencia era la única localidad de tamaño medio en Extremadura que no disponía de un refugio nocturno durante los meses de frío. Entre diez y quince personas duermen habitualmente en las calles, ya sea por encontrarse de paso, haber sido desahuciadas, haber sido expulsadas de centros o simplemente por falta de alternativas. Con las crecidas del Jerte, algunas de ellas han visto, además, inundadas las zonas donde solían descansar.

La coordinación entre Cáritas y el Ayuntamiento permite derivar a quienes lo necesitan de manera inmediata, especialmente en episodios como los de esta semana. La amenaza de desbordamiento en La Isla, el incremento del caudal y las lluvias constantes han reforzado la necesidad de contar con un espacio seguro donde pasar la noche.

Calvo insiste en que el seguimiento de las personas sin hogar es constante, no solo cuando hay emergencias. La Policía Local y los servicios sociales realizan visitas periódicas, cada quince días, para comprobar el estado de quienes viven en la calle, conocer sus necesidades y ofrecer ayuda cuando es posible. La apertura del nuevo recurso supone un refuerzo esencial a este trabajo: un lugar donde quienes no tienen techo pueden protegerse no solo del frío, sino también de la lluvia o las inundaciones que, como las de estos días, ponen en peligro su integridad.

Aunque el grueso del operativo se centra en las actuaciones municipales y en el impacto inmediato del refugio, la iniciativa de Cáritas se enmarca en un proyecto más amplio de acompañamiento social. Tal y como señaló en la presentación el director de Cáritas Diocesana, Ángel Custodio Sánchez, el centro representa «un espacio para la esperanza», especialmente para quienes viven procesos prolongados de exclusión. La trabajadora social Yéssica de Arriba recordó que «este recurso es muy demandado. No es solo un lugar para dormir».