El centro deemergencias de Cáritasse encuentra ubicadoen la calle Trujillo. J. C. R.

Un refugio para la noche y las crecidas del río en Plasencia

Centro de emergencias. La ciudad placentina activa dispositivos sociales y policiales para reforzar la protección de las personas sin hogar ante las crecidas del Jerte

Juan CarlosRamos

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

La apertura del centro de emergencia de Cáritas el 1 de noviembre ha coincidido con uno de los momentos más delicados del otoño en Plasencia: ... las lluvias intensas, la apertura de las compuertas de la presa del kilómetro 4 y las sucesivas crecidas del río Jerte. Un contexto en el que los equipos de servicios sociales y emergencias han tenido que actuar para proteger a las personas sin hogar que pernoctan en zonas de riesgo, como La Isla o debajo de los puentes.

