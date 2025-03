El SES recurre la sentencia que le obliga a suministrar Raxone al placentino Pablo Andrada

El pleito que mantienen el SES y Pablo Andrada Sevilla llegará hasta el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), porque Sanidad recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo ... número 2 de Mérida que le obliga a suministrar Raxone a este joven placentino.

Se trata del único medicamento que hay para la Neuropatía Óptica Hereditaria de Leber (NOHL), la enfermedad que Pablo Andrada padece desde hace más de un año y por la que ha perdido ya un 85% de visión. Este medicamento es de uso hospitalario en España y no se puede comprar en farmacias, motivo por el que el joven placentino, una vez fue diagnosticado, solicitó al SES que se lo proporcionara.

Sanidad rechazó la petición en dos ocasiones, porque se trata de un medicamento que no está financiado por el Sistema Nacional de Salud (SNS), y por eso el joven denunció al SES en los juzgados, para lograr un fármaco que desde el pasado abril adquiere en farmacias de Alemania, donde sí se comercializa, por un precio de 4.543 euros al mes. Y el tratamiento indica que debe tomarlo entre 24 y 30 meses.

La denuncia de Pablo fue admitida y la justicia le ha dado la razón en primera instancia obligando al SES a proporcionarle Raxone. El juzgado emeritense que ha llevado la causa considera que no hacerlo vulnera el derecho a la integridad física y a la igualdad de Pablo Andrada Sevilla, de 28 años, por dos motivos fundamentalmente.

Por un lado, porque desde que el tratamiento con Raxone se instauró en España en 2012 son 46 los pacientes que han sido tratados con él en la sanidad pública, los tres últimos este mismo año, por lo que hay comunidades autónomas en las que el sistema sí paga el medicamento al paciente. Y, por otro lado, porque los mayores beneficios con Raxone se han dado en quienes padecen la misma mutación genética que el joven placentino.

Por eso, el juzgado declara nula la resolución del SES en la que le niega a Andrada el tratamiento con este fármaco y le reconoce el derecho a que la sanidad pública extremeña se lo prescriba, tal como recomiendan también tanto la neuróloga que le atiende en el hospital de Plasencia como el especialista que le lleva en la sanidad privada.

Dudas sobre su eficacia

Sin embargo, por el momento, el SES no prescribirá Raxone a Pablo Andrada para tratar la enfermedad rara que padece y recurrirá la decisión de primera instancia ante el TSJEX con el mismo argumento que ha venido manteniendo para denegar el fármaco hasta ahora, que es la no financiación del mismo.

De hecho, el SES recuerda que se trata de un medicamento «con resolución expresa de no financiación por parte del Ministerio de Sanidad». Por tanto, se trata de un fármaco que está excluido de la cartera de servicios del SNS porque su eficacia no ha sido demostrada. No en vano, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en el informe emitido respecto al Raxone, señala que sus evidencias de eficacia son débiles y que, por ello, aunque autoriza su uso, no lo financia. Y según el SES, como comunidad autónoma, «no tenemos competencia para financiarlo con dinero público».