San Gil recupera su Summer Fest tras dos años de suspensión por la pandemia

Después de dos años de obligado parón por la covid, el Summer Gil Festival vuelve esta semana a llenar la localidad de música, motos y solidaridad.

Las actividades se concentrarán el viernes y sábado. Comenzarán el día 9 a las 21 horas con su ya tradicional carrera de colores, este año en favor de la ELA. «Esperamos que la marea verde inunde nuestras calles», señala la alcaldesa de San Gil, Esther Sánchez. Los dorsales podrán adquirirse por dos euros el mismo viernes antes del comienzo de la carrera en el stand de la organización, pero también a lo largo de esta semana.

Una vez terminada la carrera, se podrá disfrutar del 'hot dog solidario' que ofrece la protectora de animales 'El Refugio' de Plasencia, y también habrá mercadillo con diferentes asociaciones sin ánimo de lucro. A las 22 horas el concierto de Sergio Cepeda cerrará la jornada.

El sábado habrá ruta motera, comida, juegos y música por la noche con Spin Offs, Rack Roll & The Remaytes y The Buzzos. «La entrada simbólica será, como siempre desde el inicio del festival, un kilo de alimentos no perecederos que irán a parar al Banco de Plasencia». Por último, durante esta semana la oferta lúdico-cultural de San Gil se completa con el teatro, la música y el folclore que llega con los escenarios móviles de la Junta de Extremadura.