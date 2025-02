Un recuerdo para el ilustrador de Plasencia

JUAN CARLOS RAMOS Sábado, 7 de octubre 2023, 23:37 Comenta Compartir

Fue un pintor vocacional (reconocía que para él pintar era una necesidad vital) y un artista prolífico, con una extensa obra repartida por miles de hogares y más de una treintena de países. Fue el gran ilustrador de Plasencia, notario de sus rincones mediante un lápiz, un pincel y cualquier superficie que se pusiera por delante. Ayer, una década después de su fallecimiento, Jaime J. Jiménez recibió el reconocimiento del Ayuntamiento de Plasencia.

Lo hizo en el Teatro Alkázar, donde Fernando Pizarro acogió a cerca de una treintena de sus seres queridos, con el telón que el pintor diseñó y dibujó para los Coros Extremeños, en forma de 'skyline' de la ciudad, y que desde entonces se guarda entre las múltiples capas del fondo del escenario.

El alcalde de la ciudad, aparte de reconocer a Jaime J. Jiménez como «una de las grandes glorias artísticas de la ciudad» y por formar parte de la «generación de hombres y mujeres que mantuvo encendida la llama de la cultura en Plasencia», hizo entrega a sus familiares del azulejo de la plaza de San Vicente Ferrer, que tantas veces dibujó y que a partir de ahora estará dedicada al recuerdo de Jaime J. Jiménez.

Ampliar Jaime J. Jiménez llegó a presentar hasta siete muestras. HOY

Fue su hija Pilar Jiménez la que desgranó la trayectoria de una persona que estuvo ligada a la pintura dese que era muy joven, desde sus inicios en la Real Fábrica de Tapices en Madrid hasta las cuatro décadas que pasó en la Caja de Ahorros de Plasencia y en su obra social. Allí no solo fue responsable de su aula de cultura, sino que decoró casi todas las sucursales de la provincia.

Como dijo su hija Pilar, Jaime J. Jiménez fue un enamorado de Plasencia y de Extremadura y esa pasión la manifestó en acuarelas, ilustraciones, miniaturas y vidrieras. «Yo pinto mi tierra, porque la quiero mucho. Extremadura es un tesoro, de norte a sur y de este a oeste. Y el entorno de Plasencia, un auténtico paraíso. Sobre todo, amo a mi ciudad y su entorno; si la pinto, es porque la llevo en mi corazón», dijo hace ya 25 años Jaime J. Jiménez.

Sus deberes profesionales en la Caja de Ahorros no le impidieron presentar hasta siete exposiciones, una de ellas en Nueva York, desde 1977 hasta 2003, cuando puso broche a su carrera con una muestra de paisajes de arquitectura placentina, autorretratos y carteles. Muchas de esas obras acababan en las casas de los placentinos.

«Como a todo pintor, claro que me da pena vender, porque los cuadros son como hijos: los ideas y los creas, pero también me gusta saber que se quedan en las casas de mucha gente. Yo pinto porque es algo que hago desde que tenía 7 años; para vivir no lo necesito», decía Jaime J. Jiménez.

Su legado aún permanece en los hogares y en las calles y edificios de la ciudad, tanto religiosos (en vidrieras de la ermita del Puerto o en la Catedral) como civiles (con su creación en en los reconocidos logotipos del Hotel Los Álamos o el Hostal Real).

Comenta Reporta un error