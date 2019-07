Recogen firmas para denunciar irregularidades del plan de empleo La recogida de firmas se repetirá el próximo martes: Andy Sole La iniciativa parte de un grupo de ciudadanos que se sienten «discriminados» en la adjudicación de plazas de empleo público L.S. PLASENCIA. Sábado, 20 julio 2019, 11:31

Un grupo de ciudadanos placentinos está recogiendo firmas para hacer llegar al consistorio las «irregularidades» que considera que se han cometido a la hora de adjudicar los puestos ofertados desde el plan de empleo.

Además, piden que se apliquen modificaciones a las bases en las futuras convocatorias para «hacerlas más accesibles».

El colectivo recogió firmas durante la jornada de ayer y planea hacerlo de nuevo el próximo martes en la calle del Sol. Después las entregará al Ayuntamiento durante la misma jornada para que «vean que somos muchos los que nos hemos visto perjudicados y que algo no está funcionando».

Así lo indicó Manuel Simón, portavoz y fundador del grupo, que dice haberse visto «discriminado» en el proceso de selección. Simón defiende que han existido irregularidades en el proceso con «baremos que no han quedado claros, personas que estaban excluidas en las primeras listas y que al final han conseguido el puesto». El portavoz declaró que, si no obtenían una respuesta del Ayuntamiento, no descartan «ir por la vía judicial».

Entre sus reivindicaciones destaca también que exista una «mayor previsión en las convocatorias, puestos de trabajo a jornada completa, poder concurrir a más de un puesto de trabajo y establecer un sistema que ayude a aquellos que llevan más tiempo sin tener la oportunidad de trabajar en el Ayuntamiento», según un comunicado elaborado por el grupo.

La medida está respaldada por Unidas Podemos, Ciudadanos y otros representantes políticos locales.