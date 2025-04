Reclaman la municipalización del servicio del autobús urbano de Plasencia

Una vez finalizada la prórroga del servicio del autobús urbano en Plasencia y tras la negativa de la concesionaria de renovar el contrato (por ... averías, descenso de pasajeros e imposibilidad de incrementar tarifas), el Ayuntamiento y la propia empresa acordaron establecer una nueva vinculación hasta que se publique la próxima licitación. En lo que dure esta relación, la cooperativa recibirá una compensación económica que será la diferencia de ingresos y gastos y la consignación en el presupuesto de 2023 de 76.725 euros, calculada de la media de ejercicios anteriores.

El PSOE criticó esta nueva relación en el pleno y lo volvió a hacer hace unos días en rueda de prensa. En ambos foros, reclamó que se municipalice el servicio. «Si el Ayuntamiento pone los autobuses, las marquesinas y las pérdidas del servicio, ¿para qué necesitamos tener una concesionaria? Si hay pérdidas, las asumiríamos como ahora; pero si hay beneficios, los aprovecharíamos. Entre otras cosas, porque esta empresa no nos proporciona ningún extra de servicio», decía Alfredo Moreno.

El portavoz socialista se muestra convencido en la necesidad directa del servicio y en invertir en la flota de forma periódica: «El año pasado, presentamos una moción para que se aprovechara este año de prórroga para, o bien hacer una nueva licitación o bien municipalizar el servicio. En la moción pedíamos blindar económicamente el bus urbano para comprar todos los años autobuses y renovar así la flota. Se aprobó por unanimidad, incluido el PP, que no ha cumplido esos acuerdos. Desde el 2016 llevan prometiendo la compra de autobuses eléctricos y siete años después no han comprado ninguno».

Moreno también entiende que este nuevo «acuerdo» roza la ilegalidad y que está analizando el caso: «Decimos acuerdo porque no se ha firmado ningún contrato, algo que debería haberse hecho para que las partes asuman el compromiso. Nuestros servicios jurídicos lo están estudiando porque pensamos que pudiera estar en fraude de ley. Si la concesionaria no pide la prórroga, no se pueden cambiar las condiciones de un contrato que ya no existe. Se tendría que volver a licitar. Y la interpretación que pretenden hacer de la ley es muy torticera, no tiene sustento jurídico».

Sobre el anuncio del concejal de Transportes de que próximamente van a llegar diez coches de gas comprimido procedente de otra ciudad, Moreno considera que son «autobuses de desecho» y que es un «chapuceo tras chapuceo».