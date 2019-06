El recinto ferial de Plasencia guarda silencio Centenares de personas se congregaron en la plaza para escuchar a David Bustamante. :: a. solé El centro se prepara para acoger hoy, día grande de las fiestas, la mayor aglomeración de público durante las cañas | El cantante David Bustamante llenó la Plaza Mayor con su concierto gratuito ANA B. HERNÁNDEZ Sábado, 15 junio 2019, 09:20

Conseguir hacer una Feria inclusiva es el principal objetivo del programa elaborado este año para estos días. Por eso no solo usuarias de Placeat pusieron en marcha la celebración el miércoles y la diversión ha llegado esta vez a residencias de mayores y colectivos de personas con discapacidad, sino que también ayer el ferial fue un poco más inclusivo cuando guardó silencio y las estridencias sonoras desaparecieron.

Durante dos horas, las que había solicitado, según la edil Maite Díaz, la Asociación de Autismo Norte de Extremadura (AUNEX), las atracciones se silenciaron y las voces se apagaron para que las personas que requieren un ambiente silencioso pudieran disfrutar.

No obstante el control de ruidos en el recinto ferial este año se ha notado desde el primer día, y la batalla musical de atracciones y tómbolas no está obligando a comunicarse con el de al lado a través de mímica. También es verdad que al menos durante los dos primeros días no ha habido tampoco en el ferial grandes aglomeraciones de público.

Las que sí hubo, sin embargo, la noche del jueves. David Bustamante llenó con su concierto la Plaza Mayor. Y las que se esperan hoy también en la zona centro durante las cañas, en el día grande de la Feria. No solo porque los placentinos volverán a la plaza y a sus radiales para disfrutar del cañeo, sino porque también se espera que vengan de las comarcas del norte extremeño a divertirse en las fiestas placentinas. Las cañas arrancaron con timidez el jueves y aunque ayer viernes ya se notó una mayor afluencia, es hoy cuando se espera que la zona centro se llene.

Los toros

Y a buen seguro con más ruido del que se ha venido soportando. Porque la batalla musical parece que sigue de moda, con los bares convertidos en pequeñas discotecas para disgusto, al menos, de algunos. Especialmente de aquellos que añoran las cañas al ritmo solo de las charangas. Pero es que los gustos y las modas cambian, como casi todo, con el paso de tiempo y hoy, sobre todo los jóvenes, salen a las cañas después de comer en casa y en busca ya de la música que ambienta barras en rincones y plazas del centro.

En cualquier caso, la celebración del día grande de la Feria comenzará antes del cañeo. Lo hará, según el programa festivo elaborado y un día más, sobre las 11 de la mañana con los juegos infantiles en el parque de la Isla y, a eso de las 13 horas, con la animación de las charangas por la zona de la cañas.

Por la tarde, a las 19 horas, se celebrará la gran corrida con toros de la ganadería de Zalzuendo para los diestros Morante de la Puebla, José María Manzanares y Ginés Marín, que sustituye a Emilio de Justo.

A las 21 horas se abrirá también un día más la caseta del mayor en la avenida de la Hispanidad. Y a esa hora comenzará en la Plaza Mayor la actuación de Aliño Callejero y Los Rebujitos. Mientras en el recinto ferial del Berrocal continuarán las atracciones y la animación de las casetas. El domingo será la corrida de rejones y el lunes, el día del niño en el ferial.