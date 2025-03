La extremeña Raquel Sánchez Silva regresa a casa por Navidad: «Amo mi tierra y el lugar en el que nací»

Tania Agúndez Badajoz Domingo, 8 de diciembre 2024, 11:50 | Actualizado 11:55h. Comenta Compartir

A menos de un mes para que termine el año, la periodista extremeña Raquel Sánchez Silva ha cumplido con la tradición de visitar su tierra para disfrutar de la decoración y el alumbrado navideño. La presentadora, que ha pilotado recientemente programas como 'Maestros de la costura' y 'El conquistador', ha visiatdo hace unos días Plasencia, su ciudad natal, y compartió unas profundas palabras en las que alardea de la pasión que siente por Extremadura. «Amo mi tierra y el lugar en el que nací.️ Amor ️ profundo», ha compartido a través de su perfil en redes sociales.

La presentadora, que cumplirá en poco más de un mes 52 años, ha aprovechado este puente de diciembre para pasar por la capital del Jerte y disfrutar del ambiente navideño en el que ya se encuentra envuelto la ciudad. «La tarde en Plasencia. La visita antes de la Navidad que ya es un clásico. El alumbrado de la plaza está precioso y hay un ambientazo espectacular», ha manifestado.

Raquel Sánchez Silva aprovechó para pasear por las calles de la localidad e inmortalizar su visita tomándose fotos con las luces y motivos navideños. Ha disfrutado también de los rincones más típicos de la ciudad, redescubriendo la Catedral Vieja y la Catedral Nueva, y ha disfrutado de las actividades que llenan estos días el programa especial de Navidad, como los villancicos callejeros.

La extremeña ha participado durante este 2024 como concursante en el programa de televisión 'Tu cara me suena', donde ha sacado su faceta más artística. El concurso fue emitido entre abril y julio de este año y terminó como sexta clasificada.

La popular presentadora se siente muy unida a Extremadura y queda patente en sus visitas a la región. Desde la comunidad extremeña también le han reconocido en varias ocasiones su vínculo y aprecio por su tierra. A principios de este año, en febrero, recibió el premio 'La Vera Retiro Imperial' entregado durante la celebración de la XXV edición de la Ruta del Emperador. Se trata un galardón honorífico que concede la Mancomunidad de La Vera a personas o instituciones que ayudan a difundir y promocionar los recursos de la comarca de La Vera. «La emoción me puede al agradecer a mis paisanos el premio. De repente, al mencionar que la fecha coincidía con el aniversario de la muerte de mi padre ( un amante de su tierra que dedicó gran parte de su vida a Extremadura) me he desmadejado como un ovillo que corriese cuesta abajo. Treinta años después de verme en mil situaciones ante el público, hoy me temblaban las piernas, los brazos, la voz y el corazón. Me ha podido ver a mi familia cerca», relataba entonces durante su intervención.

Además, en el año 2013 el Consejo Regulador Denominación de Origen Cereza del Jerte le hizo entrega del Premio a la Excelencia Picota del Jerte. Con este galardón, el organismo quiso reconocer «su autenticidad». Por su parte, la periodista recordaba que siempre tiene muy presente sus orígenes. «Es un premio de casa, pues yo soy de Plasencia y toda mi familia vive en el Valle del Jerte todavía», dijo al recoger el premio.

Trayectoria

Comenzó su carrera en la sección de deportes de TVE y posteriormente presentó informativos en Telemadrid. En Canal+ condujo varios programas de cine y el magazine de tendencias La hora Wiki y fue la enviada especial en la alfombra roja de la Gala de los Oscar.

Raquel se mantuvo en este canal hasta su cierre en octubre de 2005, ya que la empresa propietaria de Canal+ 1, lanzó un canal en abierto en su totalidad bajo el nombre de Cuatro, canal para el que ha trabajado hasta 2010 con el reality más visto hasta la fecha del canal: Pekín Express durante dos temporadas. En abril de 2011, fichó por Mediaset España (nueva propietaria de Cuatro) como conductora del exitoso reality Supervivientes: Perdidos en Honduras.

Tras su exitoso tándem con Jorge Javier Vázquez, en septiembre del mismo año la pareja se pone al frente de la tercera edición en España del formato The Farm, Acorralados, con el mismo equipo de Supervivientes 2011. En 2012, vuelve a Cuatro para presentar la versión española de El Cubo y la tercera edición de Perdidos en la tribu. También ha presentado Expedición Imposible, mezcla entre Pekín Express y Supervivientes.

Raquel ha publicado también varios libros.