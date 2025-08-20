Raquel Sánchez Silva amadrinará la Feria Transfronteriza de Moda

J. C. R. PLASENCIA. Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:11 Comenta Compartir

Plasencia acogerá, del viernes 26 al domingo 28 de septiembre, la segunda edición de la Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil (Resotex), un evento que reunirá a empresas, diseñadores, artesanos y expertos del sector textil de España y Portugal con el objetivo de promover la moda sostenible, sensibilizar sobre el reciclaje textil y fomentar el consumo responsable.

Para promocionar esta cita, la Diputación de Cáceres ha contratado a la periodista placentina Raquel Sánchez Silva, que asistirá al desfile de diseñadores de moda hispano-luso, que tendrá lugar el 28 de septiembre, seguramente, en la plaza de la Catedral. El contrato con la presentadora asciende a 5.566 euros (IVA incluido).

Resotex se enmarca en el proyecto europeo ‘Repensando el sector textil y moda sostenible’, desarrollado gracias a la colaboración de entidades españolas y portuguesas. El programa combinará espacios profesionales y actividades abiertas al público, con encuentros participativos, talleres, acciones de sensibilización y desfiles en diferentes enclaves emblemáticos de la ciudad, como la Plaza Mayor, el Complejo de Santa María, el convento de las Claras o el Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso.

Entre los momentos más destacados se celebrarán un par de pasarelas, que mostrarán las propuestas de diseñadores hispano-lusos en moda sostenible, junto a colecciones de indumentaria tradicional y folclórica.