Ramón y Cajal estrenará el 15 de febrero el primer aula para menores de 1 año en Plasencia Educación no recibe ninguna solicitud para un nuevo aula para escolares de 2 años en La Paz pero mantiene abierto el plazo de matrícula

La Paz no ha recibido ninguna solicitud para el aula de 2 años.

ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Martes, 25 de enero 2022, 07:46 Comenta Compartir

Plazas gratuitas en los colegios públicos para iniciar la escolarización antes de los tres años en el convencimiento de que ello favorece el desarrollo del menor. Es el motivo por el que la Consejería de Educación, con fondos europeos, abrió el pasado diciembre un plazo extraordinario de matriculación para poner en marcha en la región aulas destinadas a menores de 1 y 2 años.

En el caso de Plasencia se han ofertado 18 plazas en el colegio de La Paz, para escolares de 2 años, y en el Ramón y Cajal –que ya cuenta con un aula para esta edad– se han ofertado ahora 13 plazas para menores de 1 año.

Según los datos facilitados por Educación, este último aula en el Ramón y Cajal comenzará a funcionar el próximo 15 de febrero, porque se han conseguido hasta el momento cinco solicitudes, que es la ratio mínima establecida para abrir el aula.

Sin embargo, no se ha recibido hasta la fecha ninguna solicitud para el aula de La Paz, destinada a escolares de 2 años, por lo que este aula no se abrirá hasta que no haya al menos cinco solicitudes. Es el motivo por el que la Consejería de Educación señala que, aunque fuera de plazo, las peticiones se seguirán admitiendo, «así que aún hay tiempo antes del 15 de febrero para registrar las solicitudes necesarias para la apertura de este aula».

La Junta recuerda que La Paz es uno de los centros de atención educativa preferentes de Extremadura, lo que ha sido uno de los criterios básicos para participar en este programa con el que se pretende la escolarización temprana gratuita en el primer ciclo de Educación Infantil en los colegios públicos.

«La consejería sigue apostando por la escolarización temprana gratuita en zonas desfavorecidas, por lo que se seguirá trabajando con los ayuntamientos y servicios sociales para poder abrir estas aulas en cuanto se consiga el mínimo de 5 alumnos», indica.

Asegura que «la experiencia previa nos dice que una vez abierta el aula, el número de alumnos va aumentando. Por ejemplo, el colegio Pablo Neruda comenzó en el curso 2015/2016 con 6 alumnos en su aula 2 y este curso ya cuenta con 19 alumnos». Una previsión que también refuerza el hecho de que «los centros que ya tenían aula 2 abierta han registrado mayor número de solicitudes para las nuevas aulas 1», como ha ocurrido con el Ramón y Cajal, el colegio que estrena el primer aula para menores de 1 año en la ciudad.