El Ramón y Cajal, dos décadas esperando su destino

No hay ocasión que se hable de las huertas de La Isla y, por asociación, no se ponga sobre la mesa el traslado de los colegios Alfonso VIII y Ramón y Cajal a esa zona de la ciudad que tantos quebraderos de cabeza a los placentinos en los últimos años. Casi tantos como se lleva hablando de que esos dos centros educativos se unificarán, algún día, a los pies del parque de La Isla.

Hace nada menos que 21 años que el gobierno municipal del PSOE sugirió que no le importaba endeudarse para comprar las huertas de La Isla y trasladar allí los colegios Alfonso VIII y Ramón y Cajal. La alcaldesa Elia Blanco, allá por 2003, dijo en la asociación de vecinos Valle-La Isla que pensaba emprender esa iniciativa en esa misma legislatura.

Tras sinfín de avatares burocráticos y judiciales, el proyecto de unificación sigue sin salir de los planes técnicos. Todo el mundo se los sabe ya de memoria, pero sigue sin ponerse una sola piedra. Y eso que hace ya ocho años que la Junta de Extremadura recogió la construcción del nuevo colegio se recogió en el nuevo Plan de Infraestructuras Educativas 2016-2020, con una partida de 3,7 millones de euros.

Tras ocho años de espera, en mayo de este año, por fin la junta de gobierno del Ayuntamiento de Plasencia aprobó la licencia de construcción del nuevo centro educativo. La Consejería de Educación tiene hasta noviembre para comenzar la obra. Si no lo hiciera, tendría que volver a solicitar una nueva licencia y resetear los trámites administrativos.

El proyecto encargado por la Junta de Extremadura abarca un total de 4.000 metros cuadrados, con dos líneas, desde infantil hasta sexto de primaria, con instalaciones deportivas y contempla una inversión de 7 millones de euros. Una cantidad que ha ido aumentando a medida que ha ido creciendo la inflación. El edificio se estructura en forma de peine mediante una pieza longitudinal a lo largo de la avenida del Valle.

Todo el mundo da por hecho que el proyecto ya no está escrito en papel mojado y que empezará a hacer realidad en los próximos meses. «Ya no estamos hablando de un proyecto o de algo todavía que no está consolidado. Estamos hablando de algo que tiene una consolidación administrativa», explica Fernando Pizarro.

Según dice el alcalde, una vez termine la revisión del proyecto, la Junta de Extremadura iniciará el proceso de licitación y adjudicará la obra del colegio, que debería construirse en paralelo a la remodelación de la avenida del Valle, que emprenderá el Gobierno de España.

Cuando todo eso se haga realidad, el Ayuntamiento de Plasencia comenzará a estudiar con los solares que aparecerán tras la demolición de los actuales colegios del Ramón y Cajal y el Alfonso VIII. «Vamos a encargar el proyecto de reforma de todo el espacio a un arquitecto local que conozca muy bien la zona, para poder tener una serie de datos sobre la intervención que se va a efectuar», apunta Pizarro.

El plan previsto es construir dos bloques de viviendas en el solar del Ramón y Cajal, con un aparcamiento subterráneo de 800 plazas, y dejar libre el solar del Alfonso VIII para reconvertirlo en una gran zona verde deportiva. El Ayuntamiento encargará ese proyecto en otoño.

90 años de historia

El próximo mes de enero, el colegio Ramón y Cajal de la avenida de La Salle cumplirá 90 años de historia. Y a pesar de que sigue en pie, el centro no ha dejado de dar problemas desde su ocupación. Al poco de abrir sus puertas, el director denunció deficiencias graves de construcción en el edificio. Apenas se pudieron parchear década tras década y eso provocó, de forma periódica, que alumnos, profesores y personal tuvieran que salir del centro para dejar espacio a las obras de reforma.

Durante la Guerra Civil, el colegio se convirtió en hospital para soldados y la actividad docente se llevó al edificio de la Puerta Berrozanas. Regresó en 1940, pero un año después cerró de nuevo por razones de seguridad. La deficiente construcción obligó en 1943 a reforzar con cinchos de hierro la fachada posterior para evitar su caída.

No se remediaron los problemas estructurales. En la década de los 50 se sucedieron los informes técnicos y discusiones entre Ayuntamiento y Ministerio, que abogaba por demolerlo y construir dos edificios nuevos. A final se optó por remodelarlo. Empezó otra historia de desalojos y ocupaciones, hasta finales de los 60. La última gran obra se ejecutó entre 1966 y 1968. Fue una remodelación profunda. Los alumnos volvieron definitivamente el curso 68/69, aunque en los años 70 se realizaron nuevas mejoras. A finales del siglo XX se terminó el comedor escolar y en 2007 se renovaron patios, salón de actos y gimnasio.

