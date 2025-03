Rafael Llorente recibe a sus 88 años el premio a la excelencia cofrade

REDACCIÓN PLASENCIA. Domingo, 12 de febrero 2023, 10:07 Comenta Compartir

«Es el cofrade en activo con más edad y su disposición para ayudar en todo es absoluta», afirma Juan Pedro Fuentes, vicepresidente de la Unión de Cofradías y quien ha propuesto que Rafael Llorente sea reconocido este año con el premio a la excelencia cofrade que concede la entidad.

Una propuesta respaldada por el presidente de la Unión, Pedro Cordero, que agradece Llorente a sus 88 años: «Lo agradezco sí, pero no lo quería aceptar porque no creo que lo merezca, no me gusta figurar», dice.

Pero este domingo la entidad le reconocerá con el premio «por una vida dedicada a las cofradías; por eso queremos agradecer a Rafael Llorente su disposición constante», declara Pedro Cordero. La entrega del premio se llevará a cabo hoy, a las 13.30 horas en el bar Mercado, en un acto en el que también se presentará el cartel de la Semana Santa 2023.

«Un cartel protagonizado por una imagen de la Cofradía de La Columna, firmada por el placentino Juan Luis Regidor», explica el presidente de la Unión.

Será el cartel que anuncie una celebración que confía en ser declarada este año Fiesta de Interés Turístico Nacional. «El expediente completo con toda la documentación precisa la enviamos el pasado diciembre», explica Cordero. Lo hizo la Concejalía de Turismo, como anteriormente se había ocupado de los trámites para la declaración regional. «Por el momento no hemos obtenido respuesta por parte de la Secretaría de Estado de Turismo y confiamos en que sea positiva». Según el presidente de la Unión, «el plazo para dar la respuesta es de 90 días y el silencio administrativo es positivo».