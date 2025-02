Otra quema de contenedores en Plasencia daña varios coches y el ajardinado de Placeat

La quema de contenedores continúa en Plasencia. Es la tercera noche que las llamas vuelven a despertar a los vecinos y otra vez, al igual ... que sucedió hace dos semanas, tiene lugar en la calle Rodrigo Alemán. En esta ocasión, el episodio fue si cabe mucho más grave, ya que no solo afectó a la fila de contenedores, sino que alcanzó a un par de vehículos (un turismo y una furgoneta) y los setos que delimitan el edificio de Placeat. El viento y la magnitud de las llamas hicieron que el fuego se duplicara en varios focos del ajardinado.

Todo sucedió a las 00:30 de la madrugada, hora de la primera llamada a las dependencias de la Policía Nacional, que a su vez reclamó la presencia de los bomberos. En el tiempo que unos y otros llegaban, hubo vecinos que salieron de sus casas a sofocar las llamas y evitar daños mayores en los vehículos. Algunos, incluso utilizaron mangueras.

El modo de actuación sigue un patrón muy parecido a los sucesos que han tenido lugar en las últimas tres semanas. Primero quemaron contenedores en la plaza Quemada, en plena calle del Sol, y en el Rincón de San Esteban, junto a la Plaza de Abastos. Luego, de forma seguida, en la calle Rodrigo Alemán, en la confluencia de la rotonda del IES Parque de Monfragüe y la calle Aldeanueva del Camino; y cerca del IES Virgen del Puerto, al lado de la Ciudad Deportiva. Y ahora, otra vez en la calle Rodrigo Alemán.

La Policía Local de Plasencia, a través de sus redes sociales, ha pedido la colaboración ciudadana para poder identificar al autor o autores de los incendios. «Yo puedo contar hasta donde nos lo permiten, pero sí puedo decir que la Policía Nacional, que son los que tienen las competencias, están bajo la pista de una persona. No es un acto vandálico múltiple con varias personas, pero no podemos decir mucho más ni revelar más pistas, porque lo que quieren es pillarle 'in fraganti'», decía Fernando Pizarro.

El alcalde de la ciudad revelaba que, en estas tres semanas, se han quemado un total de ocho contenedores, que suponen pérdidas por valor de 2.500 euros. La UTE de limpieza, propietaria de los recipientes, se encarga de tramitar las denuncias para que prosiga la investigación, aunque a mediodía de este jueves no había denuncias en comisaría ni de la UTE ni de los propietarios de los vehículos afectados.

Los vecinos de la calle de Rodrigo Alemán reclaman la instalación de cámaras de videovigilancia para prevenir estos actos vandálicos e identificar al autor, pero Pizarro insiste en que «por la Ley de Protección de Datos, eso requiere permiso del Ministerio del Interior, que no siempre lo dan. No son permisos fáciles».