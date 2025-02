«He puesto en un año y ya jubilado más vacunas contra la covid que en mis 40 años de profesión»

ANA B. HERNÁNDEZ Miércoles, 23 de marzo 2022, 14:28 Comenta Compartir

Un acto de reconocimiento y también de agradecimiento ha cerrado esta mañana el recinto ferial del Berrocal como centro de vacunación en Plasencia. De la mano de la Gerencia del Área de Salud, decenas de sanitarios, voluntarios y personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad han vuelto de nuevo al lugar al que han acudido infinidad de días durante el último año para hacer frente a una pandemia que nunca antes habíamos vivido.

«He puesto ya jubilado más vacunas contra la covid en un año que todas las que he administrado contra otros virus a lo largo de mis 40 años de profesión», reconocía el enfermero jubilado Pablo Bernoy esta mañana, momentos antes de que comenzara el acto organizado por la Gerencia del Área de Salud de Plasencia, para agradecer el trabajo de Pablo y de otros tantos que como él han dado un paso al frente, cuando no tenían la obligación de hacerlo, «para ayudar en la campaña de vacunación y lograr que haya sido un éxito», en palabras de José Alberto Pérez, gerente del Área de Salud de Plasencia.

Un éxito resultado «del trabajo entre el SES y la sociedad civil, porque juntos hemos dado la respuesta necesaria ante esta crisis sanitaria, porque sin la colaboración de los voluntarios no habría sido posible la agilidad que se requería», ha destacado el gerente del SES, Ceciliano Franco.

De ahí el homenaje de Sanidad este miércoles en Plasencia a quienes han trabajado con valor y generosidad en unos momentos difíciles, marcados por la incertidumbre y el temor al contagio y la muerte.

Una labor gratificante

«Tuve miedo sí, pero cuando llegaron las vacunas entendí que tenía que ayudar, que era necesario sobreponerse al miedo y colaborar para que en el menor tiempo posible el máximo número de personas se pudieran vacunar», explica Pablo Bernoy. Por eso, aunque jubilado desde finales de 2019, «llamé a la dirección de Enfermería y me puse a su disposición».

Este enfermero jubilado es uno de los muchos sanitarios que han vuelto al trabajo en el último año, que han acudido un día tras otro hasta el recinto ferial del Berrocal para pinchar dosis. «Hasta 300 he llegado a poner en una mañana», recuerda. «Y ha sido un placer hacerlo, haber podido ayudar a la sociedad».

«Ha sido absolutamente gratificante haber formado parte de este momento histórico, me llevo un recuerdo inolvidable», asegura Ana Cristina Blázquez, voluntaria de Protección Civil. «He podido ayudar a mucha gente, junto con mis compañeros, distribuyendo a las personas que venían a vacunarse, intentando que todo fuera lo más rápido posible». Tiene claro que la vacunación en el Berrocal ha sido un éxito y ella está feliz de haber contribuido a ello. «Soy voluntaria desde hace 18 años porque me gusta servir a los demás, cuidar y proteger, me sale del corazón».

Tomás Sánchez es voluntario desde 1986 en Cruz Roja y expresa la misma satisfacción que Pablo y Ana Cristina por haber contribuido al éxito de la vacunación en Plasencia. «Especialmente a la de las personas mayores y con problemas de movilidad; les hemos llevado desde sus casas hasta el Berrocal para que recibieran sus dosis y la emoción que veíamos en sus rostros y el agradecimiento en sus ojos por lo que estábamos haciendo compensa todo».

Más del 90% vacunados

Por eso sanitarios jubilados y voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja han sido homenajeados este miércoles. También las fuerzas y cuerpos de seguridad, los empleados municipales y el propio Ayuntamiento, en la figura de su alcalde, Fernando Pizarro, «por habernos ayudado igualmente, por haber convertido este recinto ferial del Berrocal en un centro de vacunación; un lugar que ya forma parte de la historia de Plasencia», ha destacado el gerente del área de salud.

En total más de 150 personas, también los sanitarios del SES que han estado desde el primero momento en los cribados y en la vacunación. «A todos os queremos decir muchas gracias». Porque juntos han logrado administrar 257.000 dosis a más de 100.000 personas. «Hacer que el 90% de la población del área placentina esté vacunada, que más del 80% tenga la pauta completa», ha concluido José Alberto Pérez.

Temas

salud

Plasencia

SES