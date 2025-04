Puertas fracturadas y papeleras arrancadas: «El vándalo sabe que hay impunidad en Plasencia»

En los últimos días se ha fracturado el cristal de seguridad de un bloque de viviendas en Torre Lucía, se ha roto la puerta de ... acceso a una vivienda cerrada en la calle de Las Cruces y se han arrancado papeleras en el parque de la Isla.

«El problema es que no son hechos puntuales ni infrecuentes, sino que se suceden con asiduidad en la ciudad porque el vándalo sabe que hay impunidad en Plasencia», denuncia Julián Gutiérrez, presidente de la asociación de vecinos de Intramuros.

«Estamos cansados de pedir que haya más vigilancia policial, pero la solución al vandalismo que hay en la ciudad pasa por esta medida», defiende. «No puede ser que las patrullas se hagan en coche, es necesario que los agentes vigilen a pie y, sobre todo, que haya un plan de prevención en atención a los puntos calientes que hay en la ciudad».

Ampliar Cristal fracturado en un bloque de viviendas de Torre Lucía. HOY

Durante las madrugadas de los fines de semana, «el centro y la Isla son lugares habituales para los vándalos; si la sociedad sabe que es así, parece lógico que la policía también lo sepa y que actúe en consecuencia». Y, sin embargo, «lo repito, el vándalo sabe que hay impunidad y se mueve a sus anchas, porque sabe que no le va a pasar nada, porque nunca pasa nada». Porque, señala también Julián Gutiérrez, «el problema de fondo es que aquí faltan policías, locales y nacionales; urge la reclasificación de la comisaría para paliar esta deficitaria situación».

Según él, «es imposible llevar a cabo la vigilancia que es necesaria con cinco agentes o pocos más durante las noches y mucho menos si hay cualquier detenido o una incidencia mayor, porque entonces los que hay se dedican a ella y ya no hay ninguna vigilancia». El presidente de Intramuros lamenta que «los vecinos sigamos teniendo que denunciar esta realidad y que no se haga nada para evitarla, porque desde luego la solución no es que llamemos a la policía cuando ocurre algo y que, si puedan, se acerquen».