Un momento de la visita al convento de las Carmelitas, el año pasado. HOY

La Puerta del Sol se estrena en el programa Plasencia Abierta, que tendrá más de 50 eventos

La edición de 2025, que se celebra el 13 de septiembre, se adelanta una semana para tratar de evitar la lluvia que condicionó la agenda de los dos últimos años

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:45

Con el objetivo de evitar la lluvia que en ocasiones pasadas obligó a suspender actividades, el programa Plasencia Abierta adelanta este año su fecha una ... semana. Se celebrará el 13 de septiembre, e incluirá más de 50 actividades repartidas por todo el casco histórico, tanto en espacios abiertos como en recintos cerrados. La principal novedad será la incorporación de la Puerta del Sol como escenario, que a partir de las 22.00 horas acogerá sesiones de DJs con DJ Al, Jorge Aparicio y Josete.

