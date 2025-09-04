La Puerta del Sol se estrena en el programa Plasencia Abierta, que tendrá más de 50 eventos

Con el objetivo de evitar la lluvia que en ocasiones pasadas obligó a suspender actividades, el programa Plasencia Abierta adelanta este año su fecha una ... semana. Se celebrará el 13 de septiembre, e incluirá más de 50 actividades repartidas por todo el casco histórico, tanto en espacios abiertos como en recintos cerrados. La principal novedad será la incorporación de la Puerta del Sol como escenario, que a partir de las 22.00 horas acogerá sesiones de DJs con DJ Al, Jorge Aparicio y Josete.

La programación comenzará a las 19.30 horas en la Torre Lucía con un espectáculo de circo de calle, y continuará en el mismo lugar a partir de las 22.00 con una observación de estrellas organizada por Mintaka. A las 20.00, el Auditorio Santa Ana reunirá a los grupos de baile y danza Chispa, Plantagenet, la Escuela de la Diputación, Lunares y Nieves Martínez, mientras que a las 20.30 el Alkázar acogerá la obra 'A las ocho y veinte'.

Muy cerca del teatro, a las 21.30, la Escuela Oficial de Idiomas de Plasencia ofrecerá el recital de poesía y jazz 'Secretos que contar'. Media hora antes, el bailaor flamenco Álvaro Murillo actuará en el Centro Cultural Las Claras, donde ofrecerá dos espectáculos, 'Ocho kilómetros en mula' y 'Flamenco Futuro', seguidos de un encuentro con el público.

La música ocupará espacios destacados. En la plaza de San Martín se celebrarán tres conciertos a partir de las 21.30 horas, con Punkornio, Los Farelli y Bellotaris Fallecidos. En la plaza de la Catedral, desde las 21.00, actuarán los guitarristas Pablo Elizo y Mario Jiménez, además del dúo formado por Elia Pérez y el poeta Mario Obrero, que presentará 'Tiempos mágicos'. A las 23.30 horas, pondrá el broche la banda El Portal de Carmen. La plaza de Ansano brindará un recital de piano a las 21.30 horas, a cargo de Musikex, mientras que en la plaza Mayor, entre las 21.00 y las 23.00, la librería El Jardín Secreto ofrecerá música en directo con DJ.

El público infantil contará con una gran minidisco a cargo de la compañía Funámbulus, que tendrá lugar en la plaza de Santo Domingo a partir de las 20.30 horas. A las 22.00, en la iglesia de la Magdalena, el grupo de teatro La Mandrágora representará 'Las Troyanas', y a las 21.00 horas el poeta Iván Hernández Montero ofrecerá un recital en el Museo Etnográfico-Textil, abierto entre las 20.30 y las 23.30.

'Stranger Things'

También se podrá visitar el Archivo Municipal, entre las 20.30 y las 23.30 horas, con una muestra de las actas capitulares de los siglos XVI al XVIII; la Galería Beatriz Pereira, de 20.00 a 23.00, con la exposición colectiva 'Desde el Umbral'; la iglesia de Santo Domingo, entre las 19.00 y las 22.00, con su muestra de pasos de Semana Santa; la ermita de la Salud, de 21.00 a 23.00; la Casa del Deán, entre las 20.30 y las 22.30, con trabajos de la Asociación Plasencia Foto; y Las Claras, con las exposiciones 'Sabores y aromas de Sefarad' y 'El poder del arte'. También estará abierta la barbacana, con la instalación de 'Tiempo', del artista Caín Ferreras.

El Ayuntamiento volverá a ser la sede de la gincana de la Asociación Megagumi, dedicada este año a la serie 'Stranger Things', que recorrerá distintos puntos de la ciudad durante toda la noche.

El programa se completará con pasacalles por el centro de la ciudad: a las 21.00 horas, con la Banda de Música Ciudad de Plasencia y a las 22.00, con la Tuna Universitaria de Plasencia.