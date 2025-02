El parking para autocaravanas de La Isla, en Plasencia, aprueba con nota Usuarios del aparcamiento ubicado junto al puente Nuevo coinciden en valorarlo bien, pese a no tener servicios específicos para estos vehículos

Antonio J. Armero Cáceres Martes, 7 de diciembre 2021, 08:07 Comenta Compartir

Casi medio centenar entre autocaravanas y furgonetas tipo 'camper' había el domingo por la noche en el aparcamiento situado junto al acceso a La Isla por el puente Nuevo. Y al menos una veintena en el otro, el ubicado frente a la entrada principal al parque. «Cuarenta o cincuenta habremos pasado la noche aquí (junto al puente Nuevo)», comentaba a la mañana siguiente Tomás Cubas, ya con el motor en marcha para continuar viaje en dirección a Huelva, donde en unos días subirá al ferri que le llevará de vuelta a Gran Canaria, donde vive.

«Aunque no tiene el servicio para llenar y vaciar nuestros depósitos de agua, este parking está muy bien», resume el isleño, que paró en la ciudad tanto a la ida desde Huelva en dirección al norte español como a la vuelta. «Es un parking mixto, o sea, que en él estacionan también otro tipo de vehículos, y aunque le falta lo del agua, en líneas generales está muy bien, ojalá todos los sitios para autocaravanas que hay en España fueran como este». «En Canarias, por ejemplo, somos miles de caravanistas y la situación de las infraestructuras que hay para nosotros da pena, con los miles de turistas que visitan las islas durante todo el año».

Sus vecinos de enfrente este lunes eran Goar Tenés y Ana Valle, que viven en San Sebastián y están de visita en Plasencia para pasar unos días con la familia, en concreto con los abuelos de ella. «Ya lo conocíamos, porque venimos bastante a la ciudad, y es un sitio que está bastante bien», resume él. La pareja aparcó su casa rodante el domingo y se marchará este miércoles. Les gusta el sitio, a pesar de que «no es un aparcamiento específico para autocaravanas», sitúa ella.

Las diferencias

«Las plazas tienen dimensiones para turismos –amplía él–. Para que fuera un parking de autocaravanas tendría que tener servicios específicos para ellas, como los hay por ejemplo en la gasolinera que está aquí cerca (la de los cerezos, junto a la rotonda para tomar las carreteras de La Vera y el Valle del Jerte)». «Tendría que tener al menos una zona para cargar y descargar aguas».

En ausencia de este servicio, lo que hacen los usuarios del recinto es vaciar esas aguas negras en el primer recinto autorizado que encuentran tras abandonar la ciudad.

«Nuestra autocaravana nos permite estar cuatro o cinco días sin cargar ni descargar agua, por eso no nos supone mayor problema no tener aquí un punto de carga y descarga», explica Tomás Cubas, que reivindica el rol económico de este tipo de turismo. «Yo he pagado 1.500 euros por los pasajes de dos personas y el vehículo de Gran Canaria a Huelva y viceversa –detalla–. Y aunque desayuno en mi autocaravana, entre otras cosas porque en España es difícil encontrar lo que yo tomo, el gofio canario, en el viaje de ida comimos en un restaurante en Béjar».

Testimonio «No es un parking específico para autocaravanas, pero está bastante bien» ANA VALLE. VIVE EN SAN SEBASTIÁN

Testimonio «Ojalá todos los sitios para nosotros estuvieran tan bien como este» TOMÁS CUBAS. VIVE EN CANARIAS

Su opinión sobre el aparcamiento de Plasencia está avalada por su experiencia como autocaravanista. «He llegado a ir a Noruega –cuenta–. En el año 2018. Con mi mujer y mi perro. Nos hicimos 20.260 kilómetros y nos dejamos 16.500 euros. Estuvimos seis meses de viaje».

Antes de irse de Plasencia, Tomás Cubas pregunta dónde puede comprar lotería de Navidad. Se sube a su vehículo y enfila camino hacia Monesterio, que será su próxima parada. Quedan en el aparcamiento Goar y Ana. Ellos explican que los aparcamientos para autocaravanas no suelen permitir el estacionamiento de caravanas, que habitualmente tienen que acudir a cámpines.

Más opiniones de los usuarios

«Si nos ponemos puntillosos, puede molestar algo el ruido de la carretera que pasa junto al aparcamiento (la avenida del Valle), que tiene bastante tráfico, pero vamos, es un asunto muy menor», apunta Goar, que para sus rutas utiliza una aplicación de sobra conocida entre los caravanistas. Se llama park4night, y en ella, los usuarios opinan sobre las instalaciones que hay repartidas por España.

En Plasencia aparecen cinco aparcamientos: los dos de La Isla, dos en El Berrocal (uno junto al ferial y el otro al lado del palacio de congresos) y los de la ciudad deportiva. El más utilizado es el que eligieron para este puente festivo Tomás y Goar y Ana. Tiene 132 comentarios y una nota media de cuatro sobre cinco.

Los usuarios valoran su amplitud y su ubicación cercana al centro y a un parque, el de La Isla, donde hay opciones de esparcimiento para adultos, niños y mascotas, además de un restaurante todo el año y dos en primavera y verano. Entre las críticas, no poder vaciar y llenar agua, aunque varios usuarios explican que la cercana gasolinera de los cerezos, sí ofrece este servicio, gratis si se reposta combustible.