El PSOE vota a los militantes que quieren ser ediles Miércoles, 3 abril 2019, 08:46

Después de que el partido aprobara hace un año la elaboración de listas abiertas, la agrupación local del PSOE ha abierto el proceso para que los militantes que quieran formar parte de la candidatura municipal, la que liderará Raúl Iglesias, puedan hacerlo. Tal como ayer explicó la secretaria local, Blanca Martín, la asamblea votará hoy a quienes se han apuntado, para designar a las 10 mujeres y a los 10 hombres que más votos reciban. De este modo, el comité local confeccionará las papeletas con un listado de hombres y de mujeres, y los militantes podrán votar, «pero las papeletas solo valdrán si se establecen los mimos votos para los hombres que para los mujeres; no valdrá, por ejemplo, una papeleta en la que haya siete votos para los hombres y dos para los mujeres, o viceversa», detalló ayer Martín. Después se hará el recuento de todos los votos conseguidos por los militantes interesados en ir en la lista y se pasarán a Raúl Iglesias, «que será quien se ocupe de elaborar la candidatura, porque se trata de su equipo; yo no participo en la elaboración de la candidatura», dejó claro ayer la secretaria local. También que los votos no son vinculantes y que, por tanto, tenerlos en cuenta o no, dependerá del candidato. Los militantes del PSOE placentino están convocados hoy para votar en una asamblea que comenzará a las 20 horas en el complejo cultural de Santa María.