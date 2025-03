PSOE y UP piden incluir un mapa de ruidos en la próxima ordenanza municipal El Ayuntamiento no descarta diseñarlo en un futuro, pero asegura que hacerlo ahora «retrasaría mucho la aprobación de este documento»

Tal y como se esperaba, todos los grupos municipales dieron su visto bueno a la aprobación inicial de la ordenanza de ruidos de Plasencia. Lo hicieron con pequeños matices, pero todos votaron a favor de que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia y se someta a reclamaciones y sugerencias durante treinta días.

La esencia del borrador no ha cambiado demasiado. La novedad más importante es que se ha eliminado el artículo que avisaba de las consecuencias de denuncias «infundadas». Según decía el borrador, «en caso de resultar la denuncia reiteradamente infundada, el denunciante asumirá los gastos originados por la inspección». Se opusieron grupos políticos y asociaciones de vecinos.

A excepción de ese pequeño fragmento, la mayoría del borrador se ha mantenido. Se centra en regular la actuación municipal para proteger el medio ambiente urbano frente a la contaminación acústica. Tiene como prioridad la adopción de medidas correctoras, dando la oportunidad a los locales a adecuarse y hacer viable su puesta en funcionamiento de la actividad.

La ordenanza se aplicará a todos los establecimientos destinados a uso terciario y productivo (oficinas, comercial, hostelería o industrial), tanto a las actividades de nueva creación como a las existentes. Eso es algo que ha criticado el PSOE, que pedía extender el ámbito de actuación y no restringirlo al comercial.

En la franja diurna (08.00-22.00) no se podrán sobrepasar los 70 dbA en espacios abiertos. En horario nocturno (22.00-08.00), hay un límite de 55 dbA.

En cuanto a los niveles de ruido transmitidos al interior de las edificaciones y locales, en horario diurno no se podrán exceder los 50 dbA, mientras que en horario nocturno se limita a un máximo de 40 dbA. Las sanciones dan desde los 600 euros hasta los 300.000 euros.

A pesar de dar su voto a favor de la aprobación inicial, tanto el PSOE como Unidas Podemos han anunciado que presentarán alegaciones una vez que se publique en el BOP. Varias de esas alegaciones tendrán que ver con la petición de crear un mapa de ruidos en la ciudad.

«Echamos de de menos que no se tenga en cuenta crear un mapa de zonas especialmente sensibles a los ruidos. Que no sea obligatorio, no es óbice para que nuestra ordenanza lo regule», decía Alfredo Moreno, portavoz socialista.

«A pesar de que no es obligatorio por la población que tenemos, sí que sería interesante llevarlo a cabo para diseñar un documento que se adapte a las necesidades», insistía Mavi Mata, de Unidas Podemos.

David Dóniga, concejal de Interior, contestaba que «Primero queremos centrar el tiro en aprobar esta ordenanza y lo otro ya lo consideraremos. Es un tema un poco complicado y complejo, dicho por los técnicos municipales. No lo descartamos, pero introducir esa cuestión en esta ordenanza retrasaría mucho la aprobación de este documento».