El PSOE se suma a las críticas por el cierre temporal de varios servicios municipales en Plasencia

El cierre temporal de varios servicios municipales en Plasencia continúa generando reacciones políticas. Después de que Unidas Podemos denunciara esta semana la interrupción del Servicio ... de Ayuda a Domicilio y la reducción de horarios en instalaciones deportivas, el grupo municipal socialista ha exigido al Gobierno local «soluciones urgentes ante el deterioro y la parálisis de servicios esenciales» en la ciudad.

El PSOE ha hecho público un comunicado en el que lamenta «profundamente» la situación actual y acusa al equipo de gobierno del PP de «una falta de planificación recurrente en la gestión de los recursos humanos» que estaría provocando el cierre o la reducción de actividad en diversas áreas municipales. Según los socialistas, los efectos de esta desorganización se prolongarán «hasta el 20 de noviembre como mínimo».

El grupo socialista señala tres ámbitos especialmente afectados. En primer lugar, la actividad deportiva, con el cierre temporal o limitaciones en instalaciones como la piscina climatizada, la Ciudad Deportiva y varias pistas municipales. Esta situación, advierten, impacta directamente en «clubes, escuelas deportivas y en el derecho de la ciudadanía al uso de infraestructuras públicas».

En segundo lugar, los socialistas alertan de una «crisis en la atención a dependientes», derivada de la carencia de personal en el Servicio de Ayuda a Domicilio, lo que estaría dejando «a personas mayores y dependientes sin la atención diaria necesaria, un pilar fundamental del bienestar en nuestra ciudad».

Por último, denuncian el abandono del mantenimiento urbano, especialmente en los aparcamientos públicos, donde la plantilla resulta insuficiente para garantizar la limpieza y conservación. El PSOE critica que el equipo de gobierno «esté valorando la posibilidad de externalizar este servicio», una medida que, aseguran, supondría un mayor coste para los placentinos «sin resolver el problema de fondo».

Para los socialistas, esta situación «demuestra una gestión municipal ineficiente que perjudica directamente a los vecinos de Plasencia». El grupo afirma que no busca señalar culpables, sino exigir «responsabilidad y una gestión profesional de los recursos humanos municipales».

«El Ayuntamiento no puede permitirse dejar sin servicios esenciales a la ciudad por la nula planificación del equipo de gobierno», subrayan desde la formación, que reclama un cambio inmediato en la forma de gestionar los recursos.

El PSOE plantea tres medidas concretas: la puesta en marcha de un plan de choque que permita reabrir todos los servicios antes del 20 de noviembre, el refuerzo inmediato de la plantilla municipal, especialmente en el área de atención a dependientes, y el descartar la externalización de servicios públicos en favor de una gestión directa «profesional y eficiente».

«El dinero de los impuestos de los placentinos debe emplearse en mejorar los servicios públicos, no en encarecerlos a través de privatizaciones», advierte el grupo, que reafirma su compromiso con la «defensa del servicio público y el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas de Plasencia».

Las críticas socialistas llegan apenas un día después de que Unidas Podemos denunciara una situación muy similar, centrada también en el Servicio de Ayuda a Domicilio. La formación morada atribuyó la interrupción del servicio a la falta de previsión en la tramitación de los contratos del Programa de Colaboración Económica Municipal para el Empleo (PCEM).