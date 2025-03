El PSOE sostiene que están «desmantelando» los servicios sanitarios en Plasencia

La toma de posesión de María Alicia González Talaván como directora del sociosanitario y su anuncio de reestructurar las unidades del centro, sobre todo ... las del pabellón de larga estancia, siguen trayendo cola. Hace unos días era el personal del pabellón de larga estancia el que criticaba esa estrategia al entender que «poco a poco vemos cómo se dejan de cubrir plazas en todo el centro y en todos los colectivos, sin que haya ninguna señal de que la salud mental sea una prioridad para nuestros gobernantes». Ahora, ha sido el grupo municipal socialista el que ha mostrado su preocupación por «el desmantelamiento que se está produciendo en servicios que se prestan en nuestra ciudad».

El PSOE, en una nota de prensa, ha centrado sus críticas en las acciones que se pretenden llevar a cabo en el sociosanitario, pero también ha analizado la situación del Hospital Virgen del Puerto.

Empezando por el diagnóstico del antes llamado psiquiátrico, el PSOE insiste en ese término, el de desmantelamiento: «El pabellón de larga estancia va a pasar de cuatro unidades a tres, juntando pacientes de diferentes patologías en un edificio que no dispone de las medidas de seguridad necesarias».

El grupo que lidera Alfredo Moreno también denuncia el escenario que se ha originado a raíz del incendio que tuvo lugar hace tres meses en el ala de hombres de la Unidad de Rehabilitación Hospitalaria. «A día de hoy, no han comenzado las obras de rehabilitación de dicha ala. Y los pacientes que estaban en ese ala, se enviaron a la unidad de Covid de manera provisional. Y aún siguen allí, en un pabellón que no reúne las condiciones necesarias».

El Sepad niega ese desmantelamiento e insiste en que persigue una mejor de la calidad de trabajadores y usuarios: «Tenemos unos objetivos que pasan por una reestructuración adecuada del centro para que sirva para mejorar la calidad de vida de los usuarios. Y en esa reestructuración es en lo que está trabajando el equipo directivo junto con el equipo médico. Han valorado la viabilidad de este proceso y han indicado cómo debía realizarse para mejorar la atención, reorganizando las diferentes unidades y siempre buscando el beneficio del usuario».

Hospital Virgen del Puerto

El PSOE también ha repasado la situación en la que se encuentra el Hospital del Virgen del Puerto. Entienden que, desde el cambio de signo político en la Junta, se están reduciendo los servicios que presta la consejería.

«La Unidad de Investigación va a desaparecer, ya que a la bióloga encargada de esta unidad se le acaba el contrato y el SES no tiene ninguna intención de sustituirla o renovarla el contrato. Y en cuanto al servicio de Oncología, también va a desaparecer, ya que de los tres oncólogos titulares del servicio sólo va a quedar uno en plantilla. Y con un solo oncólogo, no se puede mantener el servicio. Y esto ocurrirá a partir de marzo», avisan los socialistas, que creen que «un hospital como el de Plasencia, que atiende a todo el norte de Extremadura, no puede quedarse sin el servicio de Oncología. De hecho, ya se están empezando a derivar pacientes a Cáceres».

Para el PSOE, todo lo enunciado es «el resultado de las políticas de recortes del Partido Popular en Sanidad y en Servicios Sociales. Es el resultado de quitar impuestos a quienes más tienen es que se recortan servicios a quienes más lo necesitan» y pide que «no sólo mantenga los servicios que dispone la ciudad, sino que invierta en conseguir más recursos para Plasencia».