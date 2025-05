El PSOE señala que la estación del AVE de Plasencia estará en la «mejor ubicación» posible

El Ministerio de Transportes anunció el pasado jueves el inicio de la licitación para la redacción del estudio informativo de la nueva estación de ... Plasencia, en la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura. Un estudio que contará con un plazo de ejecución de 23 meses y una inversión de 393.092 euros.

Las primeras reacciones políticas y sociales no fueron muy favorables. Primero, por el largo periodo propuesto a las empresas para que puedan finalizar el dossier. Tienen de margen hasta septiembre de 2026. Y segundo, por las sospechas de que el Ministerio está orientando el proyecto para que la nueva estación se ubique en la rotonda de la carretera de Trujillo con la EXA1, en la zona de Monfragüe, y no en el entorno de Fuentidueñas-Retortillo, donde hay reivindicaciones para implantar una plataforma logística. Es lo que dicen las plataformas ciudadanas MSU-Norte de Extremadura y Manifiesto x Plasencia.

El que faltaba por pronunciarse era la agrupación local del PSOE y lo hizo el viernes con amplitud, tanto para avalar la acción del Gobierno de España como para matizar y replicar las reacciones del alcalde de Plasencia y de las propias plataformas ciudadanas.

Todos ellos valoraron que el proceso de licitación supone un «tiempo desmesurado», pero el PSOE señala que se ajusta a la legalidad: «La ley obliga a pasar por una serie de procedimientos, estudio de viabilidad, estudio informativo, proceso de información pública, alegaciones y sus correspondientes contestaciones, la tramitación ambiental... El proceso se alarga más de lo que a todos nos gustaría, pero la ley hay que cumplirla».

Sobre la ubicación de la estación, la agrupación local del PSOE apuntó a que la decisión se ajusta a factores objetivos: «Se busca la máxima cercanía a nuestra ciudad. Y se debe colocar en un tramo de vía que cumpla con una serie de características: pendientes máximas, longitud del tramo de recta, evitar curvas, características medioambientales… Son condicionantes que limitan las posibilidades de ubicación en muchos sitios. Este estudio determinará la mejor ubicación basado en estos dos factores (cercanía y técnico). Son los dos factores que se le trasladaron a la Junta desde el Consejo Económico y Social. Nunca se habló de una ubicación en concreto, sino de la mejor ubicación».

Estudio de accesibilidad

Una de las novedades de la nueva licitación es la inclusión de un estudio de movilidad que permita conocer las mejores soluciones de conexión de la estación con la ciudad: «Se ha incluido a propuesta del PSOE de Plasencia y garantizará el acceso a la estación de todos los placentinos y las poblaciones de influencia. Además, indicará a las administraciones qué actuaciones viarias y de servicios de transporte se tienen que hacer para garantizar la mejor movilidad y acceso a la estación».

El PSOE de Plasencia reconoce que esta licitación «se había tenido que haber lanzado mucho antes», pero trasladó a Fernando Pizarro su cota de responsabilidad, «que desechó la estación que estaba prevista cuando gobernaba el PSOE en Madrid y en Plasencia. Ahora, la ley obliga a lanzar este estudio informativo con todos los trámites que incluye».

Esther Sánchez Tapia, alcaldesa de San Gil y concejala socialista en Plasencia, también se pronunció para mantener las críticas a Pizarro, pero no se ciñó estrictamente a la tesis de la agrupación local del PSOE: «Son 23 meses de plazo para sacar el estudio. No puedo estar ni satisfecha ni contenta. No sé qué motivo puede haber para volver a plantearnos desde el inicio todo, con lo que cuesta sacarlo adelante. Me preocupa muchísimo que ahora se quiera empezar desde el principio cuando ya hay un proyecto hecho».