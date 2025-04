El PSOE reclama las matrículas de los coches camuflados de la Policía Local de Plasencia

Ante la falta de respuesta por parte de la Concejalía de Interior para conocer el registro de uso de los coches policiales, el PSOE ha ... registrado otras dos solicitudes para el PP. «Queremos conocer las matrículas de los vehículos camuflados y también el registro del repostaje de estos coches que se tiene en la finca municipal de Capote; en concreto, cuántos litros y a qué coches», ha detallado el portavoz municipal socialista, Alfredo Moreno.

El objetivo es conocer qué agente o qué mando conducía el coche policial camuflado que fue multado en dos ocasiones en Portugal. Una información que el Gobierno local lleva tiempo tratando de averiguar desde hace más de medio año y que hasta la fecha no ha sido posible. «No se entiende de verdad que el edil de Interior no pueda pedir ese registro al intendente de la Policía Local y que no se lo dé de forma inmediata», ha señalado Moreno. «No tiene sentido que se pida esa información a Portugal –como el propio intendente ha dicho que ha hecho–, se creen que los ciudadanos somos tontos». Para el portavoz socialista lo que está ocurriendo con esta investigación «no es serio, dan respuestas para eludir el bulto, no sé qué quieren esconder pero nosotros no vamos a parar hasta que se aclare este asunto».

Tampoco lo hará Unidas Podemos. Las concejalas Mavi Mata y Elena Mejías consideran que los placentinos «no se merecen este espectáculo bochornoso» y exigen que se publique cuanto antes el registro de uso de los coches policiales para que se esclarezcan los hechos. «Si esto no ocurre, lo que se pone de manifiesto es la falta de interés del concejal de Interior y su incapacidad para gestionar los recursos, y por lo tanto, debería dimitir».

La formación morada denuncia la falta de información sobre el registro de los coches policiales que justifique el viaje de uno de los camuflados al país vecino. Por eso, «si en el próximo pleno no están resueltas preguntas tan sencillas como dónde estaba el coche, quién lo utilizaba o qué medios de control hay sobre el uso de vehículos policiales en Plasencia, pediremos la dimisión del concejal de Interior».

Para Unidas Podemos, «no es de recibo que el máximo responsable de estas acciones, David Dóniga, no asuma su responsabilidad en este escándalo», en palabras de Mavi Mata. «Están intentando desviar la atención hacia Portugal cuando la respuesta está aquí mismo», añade Elena Mejías.