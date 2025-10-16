El PSOE reclama blindar partidas para asfaltado, aceras y autobuses urbanos

El PSOE de Plasencia ha presentado un amplio documento con sus propuestas para el presupuesto municipal de 2026, en el que reclama al Ayuntamiento ... una gestión «realista, transparente y ajustada a la legalidad» y, sobre todo, la creación de partidas presupuestarias fijas para servicios básicos que en los últimos años –denuncian– han dependido de ingresos extraordinarios o inciertos.

Entre las propuestas más destacadas figuran el blindaje del asfaltado de calles, la renovación de aceras deterioradas, la compra de nuevos autobuses urbanos, la mejora de las instalaciones deportivas y el impulso al arbolado y los espacios verdes. El PSOE considera que todas estas actuaciones deben tener un respaldo económico estable, al tratarse de servicios públicos esenciales.

En el caso del asfaltado, los socialistas recuerdan que durante años se ha vinculado esta inversión a la venta de inmuebles o a los remanentes de tesorería, una práctica que consideran inadecuada porque impide mantener las calles en condiciones óptimas de forma regular. También piden una partida anual para renovar las aceras, muchas de ellas en mal estado, con baldosas rotas y desniveles que generan caídas y mala imagen urbana.

Otra de las prioridades es el transporte público. El grupo propone incluir una partida específica para la renovación progresiva de los autobuses urbanos. Recuerda que el pleno aprobó en septiembre de 2022 un acuerdo que comprometía al Ayuntamiento a garantizar la viabilidad del servicio y la renovación constante de la flota. Según el PSOE, ese acuerdo no se ha cumplido, y la llegada de autobuses usados procedentes de otras ciudades ha supuesto un retroceso en la calidad del servicio.

El documento también subraya la necesidad de dedicar una inversión anual suficiente al mantenimiento de las instalaciones deportivas, que presentan un deterioro «muy importante» en espacios como la Ciudad Deportiva. A ello se suma la propuesta de crear una beca municipal, destinada a ayudar a niños de familias con menos recursos a federarse y participar en competiciones.

Medioambiente

En materia medioambiental, el PSOE plantea una apuesta decidida por el arbolado urbano y la creación de nuevas zonas verdes para mitigar los efectos del calor y mejorar el entorno. Reclaman un plan anual para reponer árboles en plazas y calles, actuar en parques como La Isla y los Cachones, y retirar los plataneros que provocan destrozos y alergias. También piden fondos para el mobiliario, la limpieza de barrios, el control de plagas y el mantenimiento de la ribera, espacios que consideran desatendidos.

Otra actuación destacada es la renovación integral de la Plaza Mayor, que el PSOE define como «la tarjeta de presentación de la ciudad». Señalan que presenta un aspecto descuidado, con losas sueltas, iluminación anticuada y mobiliario dispar. Recuerdan que el proyecto ya cuenta con fondos europeos EDIL y reclaman que el presupuesto municipal incluya la parte de financiación que corresponde al Ayuntamiento para hacerlo realidad. También plantean la ampliación de la rotonda de la avenida Virgen del Puerto.

Más allá de las actuaciones concretas, el PSOE insiste en que el presupuesto debe cumplir con las reglas fiscales básicas: la del gasto, la estabilidad presupuestaria, el ahorro neto positivo y la reducción de la deuda municipal: «No es una buena práctica maquillar las cuentas, es engañarnos a nosotros mismos, o querer aparentar algo que no es».