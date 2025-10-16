HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un hombre, en estado crítico tras el incendio de una vivienda en Badajoz
El PSOE ha vuelto a criticar la compra de autobuses de segunda mano, como los de Madrid. HOY

El PSOE reclama blindar partidas para asfaltado, aceras y autobuses urbanos

Los socialistas exigen que las cuentas de 2026 reflejen solo ingresos y gastos reales para evitar «maquillar» la situación económica del municipio

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

El PSOE de Plasencia ha presentado un amplio documento con sus propuestas para el presupuesto municipal de 2026, en el que reclama al Ayuntamiento ... una gestión «realista, transparente y ajustada a la legalidad» y, sobre todo, la creación de partidas presupuestarias fijas para servicios básicos que en los últimos años –denuncian– han dependido de ingresos extraordinarios o inciertos.

